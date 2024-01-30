"تعارفوا" يُنظم ورشة عمل للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين

يُنظم مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري، ورشة عمل "عن بُعد"؛ للعمل على التطوير والتقييم والعلاج.
وتستهدف الورشة خريجي الجامعات السعودية في تخصص علمَي النفس والاجتماع، وتخصص الخدمة الاجتماعية، أو ممن هم على مشارف التخرج في السنة النهائية.
وتبدأ ورشة العمل المقررة بتاريخ 7/ 8/ 1445هـ، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، وتُعقد يومي السبت والاثنين، أسبوعيًا.
وقال رئيس مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري د. سعود المصيبيح: إن الورشة ترتكز على محاور عدة؛ وهي: مهارات المقابلة الإكلينيكية، والأمراض النفسية - أعراضها وتشخيصها وتقييمها، ومبادئ العلاج النفسي، والمقاييس النفسية، وإعداد التقارير.
وحدد مركز "تعارفوا" شروط الالتحاق بهذه الورشة وهي: الحصول على شهادة بكالوريوس في أحد التخصصات التالية: علم النفس أو الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع.
ودعا المركز الراغبين بالتسجيل في ورشة العمل إلى إرسال السيرة الذاتية على الايميل: "TRUF.2030@GMAIL.COM".
يُذكر أن مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري يضم نخبة متميزة من المتخصصين والأكاديميين في تخصصات علمَي النفس والاجتماع، ويقدم العديد من ورش العمل والاستشارات النفسية والأسرية.