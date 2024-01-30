"تعارفوا" يُنظم ورشة عمل للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين

وقال رئيس مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري د. سعود المصيبيح: إن الورشة ترتكز على محاور عدة؛ وهي: مهارات المقابلة الإكلينيكية، والأمراض النفسية - أعراضها وتشخيصها وتقييمها، ومبادئ العلاج النفسي، والمقاييس النفسية، وإعداد التقارير.