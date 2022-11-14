مستشفى "أم الدوم" يطلق حملة للتوعية بـ"السكري" بأسواق الطائف

دشَّن مستشفى أم الدوم العام حملة للتوعية بمرض السكري تحت شعار "تحكَّم بالسكري" في الأسواق التجارية؛ وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للسكري، الذي يقام بتاريخ 14 نوفمبر من كل عام.
وتستهدف الحملة التعريف بمرض السكري (النوع الثاني) وكيفية الوقاية منه، باتباع نمط حياة صحي للفرد والمجتمع، يعتمد على التوعية بأهمية الغذاء الصحي، وممارسة الرياضة، ورفع الوعي بحقيقة هذا المرض بأن الوقاية منه أما متاح، بعكس ما يتصوره الناس بأن الإصابة بالسكري حقيقة لازمة.
كما تسعى الحملة التوعوية إلى تحسين فَهم طبيعة مرض السكري، وإبراز مسؤولية الأسرة والمجتمع مع برامج التوعية الصحية، وتعزيز البيئة الداعمة لصحة المرضى الذين يعانون المرض، ورفع مستوى التثقيف والتوعية لدى أفراد المجتمع بمرض السكري لزيادة أعداد المصابين بمرض السكري في جميع أنحاء العالم.