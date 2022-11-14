مستشفى "أم الدوم" يطلق حملة للتوعية بـ"السكري" بأسواق الطائف

كما تسعى الحملة التوعوية إلى تحسين فَهم طبيعة مرض السكري، وإبراز مسؤولية الأسرة والمجتمع مع برامج التوعية الصحية، وتعزيز البيئة الداعمة لصحة المرضى الذين يعانون المرض، ورفع مستوى التثقيف والتوعية لدى أفراد المجتمع بمرض السكري لزيادة أعداد المصابين بمرض السكري في جميع أنحاء العالم.