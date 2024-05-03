"محبة إلى الأبد".."تعارفوا" يعيد مياه زوجين إلى مجاريها فيشكرانه بطريقتهما

وقالت الزوجة إنه قد جرت محاولات من مراكز أخرى ومرشدات أسريات، إلا أنها لم تكن مقنعة، لكن "الهنيدي" تمتعت بأسلوب حكيم ومتدرج ومقنع بينت به أمورًا كانت تخفى عنها، واستطاعت توضيح جوانب كثيرة أدت إلى عودة الزوجة لبيتها وأسرتها، وهي حاليًا سعيدة جدا بعد توتر وضيق عاشته بعيداً عن بيت الزوجية.