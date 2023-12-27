نائب أمير تبوك: الخطاب الملكي خريطة طريق لمنهج عمل ثابت ورؤية طموحة لقيادة حكيمة

أكد الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، أن الخطاب الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى "يّعد بمثابة خريطة طريق لمنهج عمل ثابت، ورؤية طموحة لقيادة حكيمة - أيدها الله –".