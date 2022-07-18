"الأمر بالمعروف" بمحافظة قلوة تُفعّل حملة "حقُّ الله" في المراكز الطبية

فعَّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة قلوة بمنطقة الباحة مضامين حملة (حقُّ الله) التوعوية، وذلك من خلال عرض المحتوى التوعوي عبر الشاشات الإلكترونية في المراكز الطبية.
وتهدف حملة "حقُّ الله" إلى تعزيز العقيدة الصحيحة ومعالجة ما يخالفها، وبيان جهود المملكة العربية السعودية في حماية عقيدة الإسلام، وذلك عبر وسائل توعوية متنوعة.
وتأتي هذه الشراكات التعاونية بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بمتابعة مباشرة واهتمام من مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي وبتوجيه ودعم من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.