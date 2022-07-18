"الأمر بالمعروف" بمحافظة قلوة تُفعّل حملة "حقُّ الله" في المراكز الطبية

وتأتي هذه الشراكات التعاونية بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بمتابعة مباشرة واهتمام من مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي وبتوجيه ودعم من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.