برعاية محافظ مرات.. توقيع مذكرة شراكة بين "جمعية التنمية الأهلية" و"المستشفى"
برعاية محافظ مرات سند بن عماش آل حفيظ، تم توقيع عقد شراكة بين جمعية التنمية الأهلية بمحافظة مرات ومستشفى محافظة مرات لمدة ثلاث سنوات، للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في جانب تعزيز نمط الحياة الصحي للمجتمع، ورفع المستوى الصحي لدى أفراد المجتمع.
وشملت الاتفاقية عددًا من البنود في المجال الصحي، كان أبرزها: تفعيل مبادرة الطبيب الزائر والتي تتمثل في دعوة عددٍ من الاستشاريين من أبناء المحافظة وخارجها لتقديم الخدمات العلاجية لمراجعي العيادات في إجازة نهاية الأسبوع من كل شهر، إضافة إلى المشاركة في البرامج والفعاليّات الصحية، وتفعيل الأيام العالمية.
قام بتوقيع الاتفاقية مدير مستشفى محافظة مرات العام عايض بن حليوان العوني، ورئيس جمعية التنمية الأهلية بمحافظة مرات عبدالله بن محمد المجلي.
من جانب آخر، رحب محافظ مرات بتوقيع مذكرة الشراكة، مؤكدًا أنها تدعم التكامل بين الجهات المعنية للارتقاء بجودة الخدمات في المحافظة ومراكزها، إضافة إلى تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية للاستفادة من الموارد والمرافق.