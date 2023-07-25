برعاية محافظ مرات.. توقيع مذكرة شراكة بين "جمعية التنمية الأهلية" و"المستشفى"

وشملت الاتفاقية عددًا من البنود في المجال الصحي، كان أبرزها: تفعيل مبادرة الطبيب الزائر والتي تتمثل في دعوة عددٍ من الاستشاريين من أبناء المحافظة وخارجها لتقديم الخدمات العلاجية لمراجعي العيادات في إجازة نهاية الأسبوع من كل شهر، إضافة إلى المشاركة في البرامج والفعاليّات الصحية، وتفعيل الأيام العالمية.