"قلبي" تحصد 3 شهادات آيزو في الجودة وأمن المعلومات واستمرارية الأعمال

تسلّم رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى القلب "قلبي" الدكتور علي المسعود، ثلاث شهادات للجودة العالمية، حصدتها الجمعية بعد تطبيقها لمعايير الجودة وإكمالها كل الاشتراطات الإدارية والفنية المطلوبة.
واستحقت "الجمعية" التكريم بشهادات الآيزو العالمية في ثلاثة مجالات: "نظام إدارة الجودة، وأمن المعلومات، ونظام استمرارية الأعمال"، حيث أنجزت عددًا من المتطلبات اللازمة، وتطبيقها أفضل الممارسات والمعايير في مختلف المجالات التي تتوافق مع معايير الجودة المعتمدة عالميًا.
من جهته، قدّم المدير التنفيذي للجمعية الدكتور حسين العنزي، شكره وتقديره لفريق العمل الذي كان ولا يزال يبذل جهودًا مميّزة وكبيرة للارتقاء بالجمعية والنهوض بها حتى حقّقت هذه المنجزات العالمية، مؤكدًا حرصهم على التكامل وأهمية وجود الجودة والتميّز المؤسسي في كل البرامج والأنشطة ووصولًا للأهداف التي تسير عليها الجمعية في مختلف المجالات.
يُشار إلى أن جمعية "قلبي" كانت قد تأسست في عام 1440هـ، وتكمُن أدوارها في التوعية والوقاية والعلاج، وتوفير خدمات صحية تطوعية غير ربحية للمحتاجين من مرضى القلب بكل الأعمار، وتقديم الدعم النفسي، ونشر الوعي والتثقيف الصحي في مجال أمراض القلب، بالإضافة إلى دعم البحوث والدراسات في مجال أمراض القلب.