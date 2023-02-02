"قلبي" تحصد 3 شهادات آيزو في الجودة وأمن المعلومات واستمرارية الأعمال

من جهته، قدّم المدير التنفيذي للجمعية الدكتور حسين العنزي، شكره وتقديره لفريق العمل الذي كان ولا يزال يبذل جهودًا مميّزة وكبيرة للارتقاء بالجمعية والنهوض بها حتى حقّقت هذه المنجزات العالمية، مؤكدًا حرصهم على التكامل وأهمية وجود الجودة والتميّز المؤسسي في كل البرامج والأنشطة ووصولًا للأهداف التي تسير عليها الجمعية في مختلف المجالات.