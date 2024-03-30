"تنمية البديع" بالأفلاج تختتم بطولتها الرمضانية بتتويج فريق "النمر"

اختتمت جمعية التنمية بالبديع في محافظة الأفلاج برنامجها الرمضاني، بتتويج فريق النمر بطلًا لبطولة رمضان يجمعنا في عامه العاشر على التوالي.
وتوج رئيس جمعية التنمية بالبديع شنار الشكرة، ومساعد رئيس بلدية البديع يحيى الفيفي، الفريق الفائز والوصيف بعد مباراة أقيمت على ملعب بلدية البديع بالبديع الجنوبي، شهدت تنافسًا كبيرًا حظي بحضور جماهيري ملفت تم خلالها تتويج هداف البطولة لاعب فريق التحدي عايض حشر النتيفات، فيما حصل على جائزة هداف البطولة لاعب فريق النمر مشاري عبدالله الدريهم.
وكرّمت الجمعية في نهاية الحفل الجهات: مخفر شرطة البديع، وبلدية البديع؛ على نظير مشاركتهم ودعمهم لإنجاح البطولة.