"تنمية البديع" بالأفلاج تختتم بطولتها الرمضانية بتتويج فريق "النمر"

وتوج رئيس جمعية التنمية بالبديع شنار الشكرة، ومساعد رئيس بلدية البديع يحيى الفيفي، الفريق الفائز والوصيف بعد مباراة أقيمت على ملعب بلدية البديع بالبديع الجنوبي، شهدت تنافسًا كبيرًا حظي بحضور جماهيري ملفت تم خلالها تتويج هداف البطولة لاعب فريق التحدي عايض حشر النتيفات، فيما حصل على جائزة هداف البطولة لاعب فريق النمر مشاري عبدالله الدريهم.