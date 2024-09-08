تعاون بين "تعليم مكة" والتجمع الصحي لتقديم مجموعة من الخدمات الطبية لمنسوبي الإدارة وزوارها

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة "الشؤون التعليمية- تنمية القدرات- قسم الشؤون الصحية" بالتعاون مع تجمع مكة الصحي، مجموعةً من الخدمات الصحية في مقر الإدارة، تمثلت في "الكشف المبكر عن سرطان القولون والأمراض" لمنسوبي الإدارة وزوارها.
حضر الفعالية: المساعد للشؤون التعليمية الدكتور علي بن محمد الجالوق، ومدير إدارة تنمية القدرات سلمان السلمي، ورئيس الشؤون الصحية المدرسية محمد الصليمي، وممثلو تجمع مكة الصحي.
واطلع الجالوق على الخدمات الصحية المقدمة من تجمع مكة الصحي؛ مشيدًا بما قدّموه من خدمات صحية نوعية؛ داعيًا منسوبي الإدارة إلى الاستفادة من هذه الخدمات للاطمئنان على صحتهم مبكرًا؛ متمنيًّا للجميع الصحة الدائمة.
وتُعتبر هذه الخدمات مبادرة من قسم الشؤون الصحية المدرسية بإدارة تنمية القدرات، وبالتعاون مع التجمع الصحي بمكة المكرمة؛ حيث تمثل الخدمة الأولى الكشفَ عن سرطان القولون وعلاجه في وقت مبكر.
وتمثلت الخدمة الأخرى في الكشف المبكر للأمراض المزمنة، ويتمثل في قياس السكر التراكمي، وقياس الضغط وكتلة الجسم والطول والوزن وتحليل الدهون.
ويستمر تقديم هذه الخدمات من اليوم الأحد: 5/ 3/ 1446هـ وحتى يوم الخميس: 9/ 3/ 1446هـ.