تعاون بين "تعليم مكة" والتجمع الصحي لتقديم مجموعة من الخدمات الطبية لمنسوبي الإدارة وزوارها

واطلع الجالوق على الخدمات الصحية المقدمة من تجمع مكة الصحي؛ مشيدًا بما قدّموه من خدمات صحية نوعية؛ داعيًا منسوبي الإدارة إلى الاستفادة من هذه الخدمات للاطمئنان على صحتهم مبكرًا؛ متمنيًّا للجميع الصحة الدائمة.