بطولة "رياح الشمال" للقوارب الشراعية الأرضية تنطلق في حائل

وحددت اللجنة المنظمة للبطولة يوم الجمعة المقبل، الموافق 5 سبتمبر، موعدًا للتدريب والتعريف بالبطولة، وذلك في مقر منارة حائل الفضائية عند الساعة 4:30 مساءً.