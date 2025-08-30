بطولة "رياح الشمال" للقوارب الشراعية الأرضية تنطلق في حائل

تستضيف منطقة حائل خلال الفترة القادمة بطولة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز "رياح الشمال" للقوارب الشراعية الأرضية، وذلك برعاية كريمة من سموه.
وحددت اللجنة المنظمة للبطولة يوم الجمعة المقبل، الموافق 5 سبتمبر، موعدًا للتدريب والتعريف بالبطولة، وذلك في مقر منارة حائل الفضائية عند الساعة 4:30 مساءً.
وتُعد البطولة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وتهدف إلى تعزيز رياضة القوارب الشراعية الأرضية بوصفها رياضة صديقة للبيئة، تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويشارك في الحدث نخبة من محبي رياضات التحدي والمغامرة، ضمن بيئة صحراوية مثالية تحتضنها منطقة حائل، ما يعزز من مكانتها كوجهة للسياحة الرياضية.
يُذكر أن هذه الرياضة الحديثة بدأت تحظى بانتشار واسع في السعودية، لما توفره من إثارة وتشويق، إلى جانب تنمية المهارات البدنية والذهنية.