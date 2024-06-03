"تعليم الطائف" يكمل استعداداته لاستقبال 200 ألف طالب لتأدية اختبارات نهاية الفصل الثالث

أكملت الإدارة العامة للتعليم بالطائف، استعداداتها لانطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1445هـ، لأكثر من 200 ألف طالب وطالبة بمدارس الطائف والمحافظات التابعة له تعليمياً التي ستنطلق غداً الثلاثاء.