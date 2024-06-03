"تعليم الطائف" يكمل استعداداته لاستقبال 200 ألف طالب لتأدية اختبارات نهاية الفصل الثالث

أكملت الإدارة العامة للتعليم بالطائف، استعداداتها لانطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1445هـ، لأكثر من 200 ألف طالب وطالبة بمدارس الطائف والمحافظات التابعة له تعليمياً التي ستنطلق غداً الثلاثاء.
وفي التفاصيل، أكد المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي؛ أن المدارس جاهزة وسط بيئة تعليمية واستعدادات متكاملة هيأتها إدارات المدارس لتوفير الأجواء الملائمة لتأدية الطلبة اختباراتهم بكل يسرٍ وسهولة.
وأكد الدكتور الغامدي على أهمية التعاون والتكامل بين البيت والمدرسة دائماً وخلال موسم الاختبارات، لمتابعة سير أداء الأبناء لاختباراتهم والتنسيق مع المدرسة لمعرفة مواعيد الانصراف للمحافظة عليهم من أي سلوكياتٍ غير سوية.
وثمّن الغامدي جهود إدارات المدارس وكافة منسوبيها ومنسوباتها في الإعداد المبكّر والجاهزية العالية متمنياً للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.