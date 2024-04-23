"الثقفي" يتفقد مزارع ومصانع الورد بالطائف ويقف على احتياجات المزارعين

وأكد "الثقفي" أن هذه الزيارات التفقدية يتم من خلالها بحث فرص التحسين والعمل على تنفيذها وللحديث عن إنتاج المزارعين والتحديات التي تواجههم في زراعة الورد، فهي تأتي من منطلق اهتمام الوزارة لتقديم الدعم لما يسهم في تحسين الخدمات التي يستفيد منها الجميع، ومتابعة العمل على دعم وتمكين مزارعي المناطق الريفية عبر حزمة من البرامج والمشاريع الداعمة للمزارعين بتلك المناطق.