"الثقفي" يتفقد مزارع ومصانع الورد بالطائف ويقف على احتياجات المزارعين

تفقد الدكتور عطية مقبل الثقفي، نائب مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف مزارع ومصانع الورد الطائفي.
وفي التفاصيل، يأتي ذلك بناءً على توجيه مدير مكتب الوزارة بمحافظة الطائف المهندس هاني عبدالرحمن القاضي، وذلك للوقوف على احتياجات المزارعين، والاستماع لطلبات المستفيدين من خدمات الوزارة ومن منطلق تعزيز التواصل.
وأكد "الثقفي" أن هذه الزيارات التفقدية يتم من خلالها بحث فرص التحسين والعمل على تنفيذها وللحديث عن إنتاج المزارعين والتحديات التي تواجههم في زراعة الورد، فهي تأتي من منطلق اهتمام الوزارة لتقديم الدعم لما يسهم في تحسين الخدمات التي يستفيد منها الجميع، ومتابعة العمل على دعم وتمكين مزارعي المناطق الريفية عبر حزمة من البرامج والمشاريع الداعمة للمزارعين بتلك المناطق.
ويبدأ موسم قطف الورد الطائفي من أول شهر مارس، كما أن المزارعين في الطائف يقصون أشجار الورد في أول يوم من شهر يناير، ليبدأ الحصاد والقطاف بداية شهر مارس.
ويمر الورد خلال الحصاد بثلاث مراحل في اليوم، تتمثل المرحلة الأولى "بالقطيف" قبل شروق الشمس، والثانية "بالوزن" لمعرفة كمية الحصاد، ليتم على ضوئها معرفة الحصاد اليومي، ومن ثم ينتهي المزارعون بالمرحلة الثالثة ألا وهي "التقطير".