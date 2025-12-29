محافظ الخرمة يُدشّن مشروع توسعة شبكة المياه بتكلفة تتجاوز 174 مليون ريال

دشّن سعادة محافظ محافظة الخرمة شاكر بن خالد بن لؤي، اليوم، مشروع توسعة نظام توزيع المياه، بحضور رئيس القطاع الغربي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الزهراني، وعدد من مسؤولي الشركة.
وشمل التدشين مكونات المشروع الرئيسية: خزان بوابة المدينة، الخزانات العلوية، خطوط التوزيع الرئيسية، وشبكات التوزيع، وذلك ضمن جهود تحسين البنية التحتية للمياه بالمحافظة.
ويخدم المشروع عددًا من الأحياء تشمل: الدغميه، رياض الدغميه، الروضه، الحزم، الحديقه، الفيصلية، الهجرة، والناصرية، بتكلفة إجمالية بلغت 174,696,279.90 ريال.
وحضر المناسبة كل من المهندس ماجد المالكي نائب الرئيس للمشاريع الرأسمالية بالقطاع الغربي، والمهندس سعد القرني مدير عام وحدة أعمال الطائف، والمهندس محمد الربيعي المدير التنفيذي للإنشاءات بالطائف.
ويأتي تنفيذ المشروع في إطار اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بالمشاريع التنموية، بما يضمن تحسين استدامة الخدمات المائية ودعم التنمية الشاملة في محافظة الخرمة.