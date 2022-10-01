لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة جدة تفتح باب الترشُّح

وحثَّ الأمين العام لغرفة جدة، المكلف رامز بن منصور آل غالب، ممثلي مجتمع الأعمال على التقدُّم بالترشُّح لعضوية مجلس إدارة الغرفة للدورة المقبلة، منوهًا بما تبذله الغرفة من جهود في تطوير خدماتها، وفتح آفاق جديدة في نوعية الأنشطة الموكلة إليها لخدمة مشتركيها، والتوسع في زيادة أعدادهم، ورفع مؤشرات تطوير أدائها، والإسهام بدور فاعل في خدمة مجتمع الأعمال.