لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة جدة تفتح باب الترشُّح

أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة جدة فتح باب الترشُّح لعضوية مجلس إدارتها للدورة الـ 23 "1448-1444هـ"، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء 27 سبتمبر إلى نهاية دوام يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022؛ إذ تستقبل خلالها اللجنة طلبات الترشيح عبر الموقع الإلكتروني: voting.mc.gov.sa وفق الشروط واللوائح التي حددتها وزارة التجارة لانتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرف السعودية.
ودعت اللجنة الراغبين في الترشح، المنطبق عليهم الشروط، إلى التقدم عبر الموقع الإلكتروني.
وحثَّ الأمين العام لغرفة جدة، المكلف رامز بن منصور آل غالب، ممثلي مجتمع الأعمال على التقدُّم بالترشُّح لعضوية مجلس إدارة الغرفة للدورة المقبلة، منوهًا بما تبذله الغرفة من جهود في تطوير خدماتها، وفتح آفاق جديدة في نوعية الأنشطة الموكلة إليها لخدمة مشتركيها، والتوسع في زيادة أعدادهم، ورفع مؤشرات تطوير أدائها، والإسهام بدور فاعل في خدمة مجتمع الأعمال.
وقد حققت الغرفة تطورًا على مستوى خدمة مشتركيها، وما يرتقي لتطلعاتهم، ويحقق رغباتهم، وحرصها على بناء جسور التواصل مع القطاع الخاص، وسوق العمل.