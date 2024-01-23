علاجية وتأهيلية ووقائية وتوعوية.. "إرادة الرياض" يقدم 670 ألف خدمة خلال 2023م

وتَضمنت الخدمات صرف (179401) وصفة طبية للمرضى، منها (15083) وصفة تم إيصالها إلى المرضى في منازلهم، وتقديم (8361) خدمة نفسية، و(19330) خدمة اجتماعية، و(1846) خدمة إرشاد علاج إدمان، كذلك إجراء (236357) فحصًا مخبريًّا، وإعداد (15912) تقريرًا ما بين مدنية وجنائية، وعمل (942) أشعة، وتقديم (4799) خدمة علاج أسنان، كما تم تقديم خدمة الرعاية اللاحقة لـ(236) متعافيًا من الإدمان، واحتفل بتخريج عدد من المتعافين من الإدمان بعد إنهائهم للبرنامج العلاجي والتأهيلي المخصص لهم، بالإضافة إلى تقديم (35600) خدمة تأهيلية لـ(26629) مستفيدًا ومستفيدة من المرضى المنومين ومرضى الرعاية النهارية، وكذلك تقديم (2777) خدمة عبر إدارة تجربة المريض، وإتاحة (137) فرصة تطوعية استفاد منها (1447) متطوعًا ومتطوعة، وتنفيذ (227) برنامجًا تدريبيًّا استفاد منها (5893) متدربًا ومتدربة، وتعامل قسم أهلية العلاج مع (1650) إحالة طبية.