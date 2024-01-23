علاجية وتأهيلية ووقائية وتوعوية.. "إرادة الرياض" يقدم 670 ألف خدمة خلال 2023م

بلغ إجمالي عدد الخدمات التي قدّمها مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثالث خلال العام الماضي 2023م، (669572) خدمة ما بين علاجية وتأهيلية ووقائية وتوعوية، وخدمات تطويرية وإدارية مساعدة.
وأوضحت الإحصائية التي أصدرها المجمع، أن الخدمات تضمنت استقبال (40299) حالة في قسم الإسعاف والطوارئ ما بين حالات إدمانية وأخرى نفسية، واستقبال (65471) حالة في العيادات الخارجية، إضافة لتقديم خدمة الطب الاتصالي والعيادات الافتراضية لـ(9721) حالة؛ فيما تم تقديم (4068) خدمة تنويمية في الأقسام الداخلية، ومنزل منتصف الطريق، ومركز الإخاء لناقهي الأمراض النفسية، وتنفيذ (7049) زيارة عبر الفِرَق العلاجية للمريضات والمرضى النفسيين في منازلهم والبالغ عددهم (681) مستفيدًا.
وأشارت إلى أن عدد الملفات الجديدة التي تم فتحها خلال العام الماضي للمرضى بلغت (10103) ملفات جديدة، لمرضى نفسيين ومرضى إدمان من الجنسين.
وتَضمنت الخدمات صرف (179401) وصفة طبية للمرضى، منها (15083) وصفة تم إيصالها إلى المرضى في منازلهم، وتقديم (8361) خدمة نفسية، و(19330) خدمة اجتماعية، و(1846) خدمة إرشاد علاج إدمان، كذلك إجراء (236357) فحصًا مخبريًّا، وإعداد (15912) تقريرًا ما بين مدنية وجنائية، وعمل (942) أشعة، وتقديم (4799) خدمة علاج أسنان، كما تم تقديم خدمة الرعاية اللاحقة لـ(236) متعافيًا من الإدمان، واحتفل بتخريج عدد من المتعافين من الإدمان بعد إنهائهم للبرنامج العلاجي والتأهيلي المخصص لهم، بالإضافة إلى تقديم (35600) خدمة تأهيلية لـ(26629) مستفيدًا ومستفيدة من المرضى المنومين ومرضى الرعاية النهارية، وكذلك تقديم (2777) خدمة عبر إدارة تجربة المريض، وإتاحة (137) فرصة تطوعية استفاد منها (1447) متطوعًا ومتطوعة، وتنفيذ (227) برنامجًا تدريبيًّا استفاد منها (5893) متدربًا ومتدربة، وتعامل قسم أهلية العلاج مع (1650) إحالة طبية.
كما تضمنت خدمات مجمع إرادة خلال العام الماضي، إقامة وتنفيذ الأنشطة التوعوية، وبلغ عددها (9258) نشاطًا، وتقديم التوجيه والإرشاد الأسري لـ(6910) مستفيدين، وتقديم خدمة أولوية لـ(17914) مستفيدًا من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما حرص المجمع على المشاركة المجتمعية مع عدد من الجهات تَضَمنت توقيع (17) مذكرة تهدف لخدمة المرضى وأسرهم، وقد حرص المجمع على تقديم التوجيه والتعريف عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ للتسهيل على المستفيدين الراغبين في الحصول على خدمات المجمع.
وأكد مجمع إرادة بالرياض، أنه يبذل جهودًا كبيرة ومستمرة في سبيل تطوير خدماته التي يقدّمها للمرضى، ومن ضمن هذه الجهود تطبيق برنامج وازن الذي حقق المجمع من خلاله التميز من بين مستشفيات ومجمعات إرادة والصحة النفسية على مستوى وزارة الصحة، كما أن المجمع حقق معايير السلامة الوطنية الأساسية من المجلس السعودي لاعتماد المنشآت الصحية والمحافظة على النطاق الأخضر، وكذلك تم اختياره كنموذج لتدريب مقيمي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على مستوى المملكة في كيفية تقييم الزمالات الافتراضية، ويتعاون المجمع مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة في تقديم الوعي للمجتمع عن الأمراض والاضطرابات النفسية ومشاكل الإدمان وكيفية الوقاية منها.