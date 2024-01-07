هيئة الأمر بالمعروف تشارك في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بنسخته الثالثة

تشارك الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في نسخته الثالثة، الذي سيفتتحه مساء غد نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-، خلال الفترة من 8 - 11 يناير 2024 في جدة سوبردوم.
وتتمثل مشاركة الرئاسة العامة بجناح تعريفي، يشمل خمسة أركان رئيسية، تضم مبادراتها الاستثمارية في منطقتَي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع إبراز الجهود والخدمات التي تقدمها في موسم الحج والعمرة والزيارة عبر مراكزها الميدانية التوعوية، ونقاط التوزيع، ومقارها في المنافذ الحدودية البرية والجوية لاستقبال ضيوف الرحمن، إضافة لمبادراتها التوعوية لبرنامج التوعية المستدامة "مبرور".
وتأتي مشاركة الرئاسة العامة ضمن منظومة الجهات المشاركة والمناطة بتقديم الخدمات في موسم الحج والعمرة من داخل السعودية وخارجها؛ وذلك لمناقشة أحدث التطورات وأفضل الممارسات لتقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن، ضمن خطط الرئاسة العامة الاستراتيجية للمشاركة في موسم الحج والعمرة.