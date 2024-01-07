هيئة الأمر بالمعروف تشارك في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بنسخته الثالثة

تشارك الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في نسخته الثالثة، الذي سيفتتحه مساء غد نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-، خلال الفترة من 8 - 11 يناير 2024 في جدة سوبردوم.