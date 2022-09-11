"سين" الوقفية ترمم 43 منزلاً وتحتفل بعامين على إنشائها بحضور "القصبي"

احتفلت مؤسسة "سين الوقفية" بمرور عامين على تحولها من فريق تطوعي إلى مؤسسة وقفية بحضور وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي.
وضمن فقرات الاحتفال ألقى الوزير "القصبي" كلمته معبراً فيها عن سعادته بإنجاز المؤسسة وعن دعمه الكامل لأهدافها ومساعيها.
وكشفت الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتورة زهرة المسلم أنه تم ترميم 43 منزلاً خلال عامين فقط. وذلك بفضل جهود المتطوعين والمتطوعات الذين بلغ عددهم حتى الآن أكثر من 4000 متطوع ومتطوعة.
وأعلنت "المسلم" عن آخر إنجاز للمتطوعين وهو الانتهاء من ترميم آخر منزل في زمن قياسي مقداره 6 ساعات فقط، كما تم خلال الحفل توقيع اتفاقيتي شراكة جديدتين مع المؤسسة لتحقيق مكاسب جديدة وشركاء نجاح جدد لاستمرار المؤسسة في تقديم يد العون للأسر المتعففة بترميم منازلهم وتغيير حياتهم للأفضل، وقدمت الشكر والثناء للشركاء الداعمين منذ بداية المؤسسة ولسفراء سين من المؤثرين والذين تم تكريمهم بحضور الوزير.