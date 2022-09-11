"سين" الوقفية ترمم 43 منزلاً وتحتفل بعامين على إنشائها بحضور "القصبي"

وأعلنت "المسلم" عن آخر إنجاز للمتطوعين وهو الانتهاء من ترميم آخر منزل في زمن قياسي مقداره 6 ساعات فقط، كما تم خلال الحفل توقيع اتفاقيتي شراكة جديدتين مع المؤسسة لتحقيق مكاسب جديدة وشركاء نجاح جدد لاستمرار المؤسسة في تقديم يد العون للأسر المتعففة بترميم منازلهم وتغيير حياتهم للأفضل، وقدمت الشكر والثناء للشركاء الداعمين منذ بداية المؤسسة ولسفراء سين من المؤثرين والذين تم تكريمهم بحضور الوزير.