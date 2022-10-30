"ابن حثلين" يناقش مع "هاشم بن الحسين" مستقبل الهجانة والاتحاد الدولي لبولو الإبل بالمنطقة

ناقش الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رئيس ومؤسس المنظمة الدولية للإبل، مع الأمير هاشم بن الحسين بن طلال سُبل تعزيز ثقافة وأنشطة الموروث بين البلدان العربية، وذلك في مقر النادي في الرياض، بحضور خالد بن دغيم العجمي مستشار رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الأمين العام المكلف للمنظمة الدولية للإبل، وفهد أبونيان عضو الاتحاد الدولي لبولو الإبل.
وتم خلال اللقاء تبادُل الرؤى حول اقتصاديات الإبل، ومستقبل الهجانة في المنطقة، ومناخ تطوير "الاتحاد الدولي لبولو الإبل".
وأطلع "ابن حثلين" ضيفه الأمير هاشم على مسيرة عمل المنظمة الدولية للإبل ونجاحها في ضم قطاع الإبل والمهتمين به في العالم منذ بزوغها كفكرة حتى الوصول إلى عضوية مئة وخمس دول من مختلف القارات.
وعرض الشيخ فهد للأمير هاشم إجراءات حفظ السلالات النادرة من الإبل، وبدء مشروع (وثِّقها) من السعودية بالشراكة بين نادي الإبل وشركة مستشفى الملك فيصل التخصصي. كما استعرض رئيس مجلس إدارة نادي الإبل طريقة تضمين الأسماء والشعارات للمنقيات والفرديات في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ضمن منصة "سمِّها"، وانعكاس ذلك على نمو حركة البيع والشراء بين المُلاك.
وقدَّم الشيخ فهد بن حثلين لضيفه الأمير هاشم بن الحسين دعوة لحضور منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل مطلع ديسمبر المقبل، كما كرَّمه بدرع يحمل دلالة رمزية عن الإبل.