"ابن حثلين" يناقش مع "هاشم بن الحسين" مستقبل الهجانة والاتحاد الدولي لبولو الإبل بالمنطقة

ناقش الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رئيس ومؤسس المنظمة الدولية للإبل، مع الأمير هاشم بن الحسين بن طلال سُبل تعزيز ثقافة وأنشطة الموروث بين البلدان العربية، وذلك في مقر النادي في الرياض، بحضور خالد بن دغيم العجمي مستشار رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الأمين العام المكلف للمنظمة الدولية للإبل، وفهد أبونيان عضو الاتحاد الدولي لبولو الإبل.