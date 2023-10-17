"المتاحف" تطلق برنامجًا تدريبيًّا للمتطوّعين.. بواقع 25 ساعة تدريبية

وسيكتسب المشاركون في البرنامج مجموعةً من المهارات والمعارف الشخصية للمتطوعين في المتاحف؛ من أبرزها: التواصل الفعال، والعمل الجماعي، والتعامل مع الاختلاف، وكذلك بعض المهارات القيادية والفنية؛ ومن أمثلتها: قيادة فِرق العمل، والسرد القصصي بطرق جاذبة، وإدارة الطوارئ وآليات الاستجابة، بالإضافة إلى المهارات الفنية وأنماط التفكير؛ ومن أهمها: التفكير الإبداعي، وتصميم الجولات المتحفي، إلى جانب مهارة الإرشاد المتحفي.