"تعليم الطائف" تزيّن الطرقات ابتهاجًا بالفصل الدراسي الثاني

زيّنت الإدارةُ العامة للتعليم بالطائف، بالتعاون مع أمانة المحافظة، الميادينَ العامة والطرقات الرئيسة في المحافظة، بعبارات الترحيب بالطلاب والهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس.
جاء ذلك عبر الشاشات الضوئية واللوحات، ضمن الحملة الإعلامية التي أطلقها الاتصال المؤسسي ابتهاجًا بالعودة للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.
وتضمّنت الرسائلُ الاتصالية: "عُدنا بروحٍ جديدة لنبني مُستقبلنا المشرق".
يأتي ذلك لبثّ الروح الإيجابية والحماس في نفوس الطلبة عبر رسائل اتصالية محفزة لمواصلة مسيرتهم التعليمية واستثمار كل الوسائط الإعلامية؛ لنشر هذه الرسائل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية للصحف المحلية، والشاشات الضوئية المنتشرة في الميادين العامة.
وقال المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي للطلبة: "تعودون بروحٍ جديدة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وتزامنًا مع اليوم الدولي للتسامح متسامحين لجميع مؤسساتنا التعليمية؛ لكي تواصلوا شغفكم وتحقّقوا ما تطمحون إليه".
وأكّد أنه بدعم شركائنا أولياء الأمور يتحقّق العطاء، مثمِّنًا جهودَ مديري ومديرات المدارس في تهيئة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات مع بداية الفصل الدراسي الثاني.
وأشاد بالتعاون والتكامل مع أمانة المحافظة، راجيًا للجميع فصلًا دراسيًّا يتّسم بالإيجابية والمنافسة دوليًّا ومحليًّا في شتى المجالات، وتحقيق أعلى الدرجات في التحصيل العلمي والتفوق والنجاح للجميع.