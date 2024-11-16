"تعليم الطائف" تزيّن الطرقات ابتهاجًا بالفصل الدراسي الثاني

وأشاد بالتعاون والتكامل مع أمانة المحافظة، راجيًا للجميع فصلًا دراسيًّا يتّسم بالإيجابية والمنافسة دوليًّا ومحليًّا في شتى المجالات، وتحقيق أعلى الدرجات في التحصيل العلمي والتفوق والنجاح للجميع.