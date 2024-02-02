"للقائنا هدف".. منتدى حواري يستهدف رائدات الأعمال وخريجات "التقنية" بنجران

وأكد "الزهراني" أن المنتدى يأتي انطلاقاً من الركائز الرئيسية لرؤية المملكة 2030 وأهداف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من تمكين المرأة السعودية من خلال تفعيل دورها الأساسي والقيادي في سوق العمل والاستفادة الفاعلة من طاقاتها؛ وذلك للمشاركة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة، والتي تتضمن تنويع الاقتصاد السعودي واستدامته، مشيراً إلى أن تقني نجران يحرص دائماً على تقديم كل أنواع التدريب والتأهيل والبرامج التخصصية لبنات وطننا الغالي؛ لتوطين الوظائف في شتى المجالات بما يتطلبه سوق العمل.