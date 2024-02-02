"للقائنا هدف".. منتدى حواري يستهدف رائدات الأعمال وخريجات "التقنية" بنجران

نظمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، ممثلةً بالكلية التقنية للبنات بمنطقة نجران، وبالتعاون مع الغرفة التجارية بنجران، منتدى حوارياً بعنوان "للقائنا هدف"، برعاية من مدير عام التدريب التقني والمهني بنجران الدكتور محمد بن أحمد الزهراني؛ حيث تضمّن المنتدى جلستين حواريتين قدمهما عدد من الخبراء والمختصين والتي تفيد رائدات الأعمال وخريجات الكلية التقنية للبنات بنجران.
وصاحب المنتدى معرض فنون تقنية بنسخة استثنائية ومعرض "بصمة" الذي كان من خلاله عرض العديد من أعمال ومخرجات الأقسام التدريبية؛ ومنها القفاز الذكي للصم والبكم ورسومات وأعمال فنية وتطبيقات محاسبية باللغة العربية والإنجليزية وتسريحات للشعر وتصاميم للفساتين، كما شهد المنتدى ورش عمل عدة مثل ورشة الاوردوينو وورشة الطباعة على الحقائب وورشة المكياج والعناية.
وأكد "الزهراني" أن المنتدى يأتي انطلاقاً من الركائز الرئيسية لرؤية المملكة 2030 وأهداف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من تمكين المرأة السعودية من خلال تفعيل دورها الأساسي والقيادي في سوق العمل والاستفادة الفاعلة من طاقاتها؛ وذلك للمشاركة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة، والتي تتضمن تنويع الاقتصاد السعودي واستدامته، مشيراً إلى أن تقني نجران يحرص دائماً على تقديم كل أنواع التدريب والتأهيل والبرامج التخصصية لبنات وطننا الغالي؛ لتوطين الوظائف في شتى المجالات بما يتطلبه سوق العمل.