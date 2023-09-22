"وقاء مكة" يحتفل بيوم الوطن الـ 93 في جميع محافظات المنطقة.. الاثنين المقبل

وأوضح مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي انه يتجدد لنا في يوم الوطن من كل عام مشاعر الفرح والانتماء والتلاحم والفخر حيث يستذكر فيه الجميع مدى الترابط الوثيق بين الشعب والقيادة والقفزات التنموية الشاملة في كافة المجالات وما تنعم به من خيرات وثروات غالية.