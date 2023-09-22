"وقاء مكة" يحتفل بيوم الوطن الـ 93 في جميع محافظات المنطقة.. الاثنين المقبل

يشارك فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة منسوبيه في الاحتفاء باليوم الوطني السعودي 93 تحت شعار "نحلم ونحقق".
وتفصيلاً، يشهد منسوبو مركز وقاء بمكة المكرمة الاثنين المقبل توزيع الهدايا والمنتجات الزراعية المتنوعة والتقاط الصور التذكارية كما تشمل تلك الفعاليات الوحدات التابعة في العاصمة المقدسة ، والطائف، والقنفذة ، ورنية.
وأوضح مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي انه يتجدد لنا في يوم الوطن من كل عام مشاعر الفرح والانتماء والتلاحم والفخر حيث يستذكر فيه الجميع مدى الترابط الوثيق بين الشعب والقيادة والقفزات التنموية الشاملة في كافة المجالات وما تنعم به من خيرات وثروات غالية.
وأشار "الصاعدي" الى الاعتزاز بالاحتفاء بذكرى اليوم الوطني السعودي 93 بمشاركة جميع منسوبي فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة والتي ترسخ في نفوسهم معاني الطاعة والولاء للقيادة واستشعار مكانة الوطن وقيمته ودفعهم من منطلق مسؤولياتهم الوطنية لمواصلة بذل الجهود لخدمة الوطن.