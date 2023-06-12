أمير الباحة يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني ويشهد توقيع عدة اتفاقيات

من جهة أخرى، أوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة خالد بن ربيعان آل مشوط، أن توقيع الاتفاقيات جرى بين منشآت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة وجهات عدة منها؛ شركة مصنع لفتة، والجمعية التعاونية الزراعية ببلجرشي، وشركة اتحاد المقاولين، ومجموعة شركة نمذجة للأعمال التجارية، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات تعزز التكامل بين هذه الإدارات الحكومية والأهلية وتسهم في تأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية في سوق العمل منوهاً بدعم القيادة الحكيمة لهذه البرامج.