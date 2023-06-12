أمير الباحة يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني ويشهد توقيع عدة اتفاقيات

استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمكتبه بديوان الإمارة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، كما شهد توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وعدة جهات في مجال التدريب والتوظيف لخريجي التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة.
وبارك أمير منطقة الباحة توقيع الاتفاقيات التي تنسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني، مؤكدًا حرص واهتمام القيادة الرشيدة بدعم مجال التوظيف للشباب والفتيات.
من جانبه، ثمّن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رعايته لتوقيع هذه الاتفاقيات، مؤكدًا أنها تأتي ضمن دعم خطط المؤسسة والتدريب التقني بالمنطقة لإبراز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي ضمن مستهدفات المؤسسة ومساهماتها في رؤية الوطن المباركة.
من جهة أخرى، أوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة خالد بن ربيعان آل مشوط، أن توقيع الاتفاقيات جرى بين منشآت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة وجهات عدة منها؛ شركة مصنع لفتة، والجمعية التعاونية الزراعية ببلجرشي، وشركة اتحاد المقاولين، ومجموعة شركة نمذجة للأعمال التجارية، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات تعزز التكامل بين هذه الإدارات الحكومية والأهلية وتسهم في تأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية في سوق العمل منوهاً بدعم القيادة الحكيمة لهذه البرامج.