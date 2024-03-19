نائب أمير الشرقية يرعى حفل جمعية "مأوى" ويبارك توقيع عدد من الاتفاقيات التنموية

رعى الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بديوان الإمارة، أمس الإثنين، حفل جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية، وبارك توقيع عددٍ من الاتفاقيات التنموية.
وأشاد نائب أمير المنطقة الشرقية، بما توليه القيادة الحكيمة "رعاها الله" من دعمٍ واهتمامٍ بالقطاع الثالث؛ ما أدى إلى نقلة نوعية وتطور متسارع في أداء الجمعيات المتخصّصة في خدمة المستفيدين، مثمّناً ما تقدمه جمعية مأوى من جهودٍ لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً وتوفير مساكن آمنة لها لتحقيق الاستقرار الأسري لهم، إضافة إلى زيادة تملُّك المواطنين للمسكن؛ ما يؤدي إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي ، تماشياً مع توجهات القيادة الحكيمة بالتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق أهدافها وتقديم أفضل خدمة للمستفيدين.
وألقى رئيس مجلس إدارة جمعية مأوى عايض بن فرحان القحطاني؛ كلمة جاء فيها: نحن في "مأوى" نطمح إلى مواكبة حجم التطلعات التي توليها القيادة -حفظها الله- لمنظمات القطاع غير الربحي، بأن تكون الجمعية نموذجاً ريادياً وملهماً في بناء المسكن الآمن والمستدام للأسر الأشد حاجة، ومتكاملون مع شركائنا في سبيل هذه الغاية النبيلة.
وأضاف، يأتي ذلك ضمن مساعينا نحو تحقيق رؤية السعودية 2030 الواعدة، وكلنا أمل في أن تحقق الأثر الاجتماعي المنشود في خدمة المحتاجين لنحقق أضعاف ما وصلت إليه مشاريع "مأوى" حتى نهاية عام 2023م، في 11 منطقة إدارية بالمملكة، وبناء أكثر من 460 منزلاً للأسر المحتاجة تضم أكثر من 4600 مستفيد.
وتابع القحطاني؛ أن "مأوى" تطبّق أفضل الممارسات المحلية والعالمية، حيث حملنا على عاتقنا قيم الابتكار والتكامل والإتقان في العطاء، وفي هذا الصدد: نبشركم بأن الجمعية -بفضل الله- قد تُوّجت في هذا العام بجائزة إحسان للجمعيات الرائدة في نسختها الأولى للتميُّز في مجال الإسكان.
وقدّم القحطاني؛ شكره إلى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، لما يقدّمانه للجمعية من متابعة ودعم في سبيل تحقيق رسالتها، مثمّناً دعم الجهات الإشرافية وتوجيها.
بعدها استمع الأمير سعود بن بندر، إلى عرضٍ موجزٍ لإنجازات جمعية مأوى خلال العامين الماضيين 2022 - 2023 والتي قدّمها المدير التنفيذي لجمعية مأوى للخدمات الاجتماعية الحسن بن علي المشيخي.
وبارك الأمير سعود بن بندر، توقيع 15 اتفاقية شراكة مع شركاء النجاح من رجال أعمال ومؤسسات مانحة ووحدات المسؤولية المجتمعية في شركات القطاع الخاص وجمعيات أهلية شريكة في مجال الإسكان لتحقيق الأثر الاجتماعي المنشود في خدمة المحتاجين.
وفي ختام الحفل، كرّم نائب أمير المنطقة الشرقية، الداعمين، وتسلَّم هدية تذكارية مقدّمة من الجمعية.