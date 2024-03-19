نائب أمير الشرقية يرعى حفل جمعية "مأوى" ويبارك توقيع عدد من الاتفاقيات التنموية

وأشاد نائب أمير المنطقة الشرقية، بما توليه القيادة الحكيمة "رعاها الله" من دعمٍ واهتمامٍ بالقطاع الثالث؛ ما أدى إلى نقلة نوعية وتطور متسارع في أداء الجمعيات المتخصّصة في خدمة المستفيدين، مثمّناً ما تقدمه جمعية مأوى من جهودٍ لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً وتوفير مساكن آمنة لها لتحقيق الاستقرار الأسري لهم، إضافة إلى زيادة تملُّك المواطنين للمسكن؛ ما يؤدي إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي ، تماشياً مع توجهات القيادة الحكيمة بالتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق أهدافها وتقديم أفضل خدمة للمستفيدين.