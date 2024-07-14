الثلاثاء.. "كفيف" الرياض تستعد لإطلاق النسخة الثالثة من نادي "ثنيان الصيفي" 2024

ويتضمن النادي الصيفي عددًا من الأنشطة الترفيهية والمهارية والثقافية والرياضية والتعليمية، ويهدف إلى استثمار وقت الإجازة فيما هو ممتع ومفيد لكل الفئات العمرية من مستفيدي الجمعية؛ نظرًا لعدم وجود نوادٍ ومراكز ترفيهية وثقافية ورياضية مخصصة لذوي الإعاقة البصرية لقضاء أوقات ممتعة وآمنة.