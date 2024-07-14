الثلاثاء.. "كفيف" الرياض تستعد لإطلاق النسخة الثالثة من نادي "ثنيان الصيفي" 2024

تستعد جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض (كفيف)، لإطلاق النسخة الثالثة من نادي ثنيان الصيفي للمكفوفين لعام ٢٠٢٤، والذي سيشهد حفل تدشينه يوم الثلاثاء ١٦ يوليو.
ويتضمن النادي الصيفي عددًا من الأنشطة الترفيهية والمهارية والثقافية والرياضية والتعليمية، ويهدف إلى استثمار وقت الإجازة فيما هو ممتع ومفيد لكل الفئات العمرية من مستفيدي الجمعية؛ نظرًا لعدم وجود نوادٍ ومراكز ترفيهية وثقافية ورياضية مخصصة لذوي الإعاقة البصرية لقضاء أوقات ممتعة وآمنة.
وتستمر فعاليات النادي على مدار شهر من إجازة الصيف؛ مما يوفر فرصة ذهبية للمكفوفين للاستفادة من الأنشطة المتنوعة والمشاركة في بيئة داعمة وشاملة.
وتُخَصص أيام الأحد والاثنين والثلاثاء للرجال؛ بينما تُخَصص أيام الأربعاء والخميس للنساء من كل أسبوع؛ فيما ستقام الأنشطة في مقر الجمعية، وبعضها ستكون عبارة عن رحلات بحسب الفعالية.