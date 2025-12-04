"أدبي جدة" و"أضواء القنفذة" يجمعان شعراء عبقر في أمسية تفاعلية

نظّم منتدى عبقر الشعري بجمعية الثقافة والفنون بجدة، بالتعاون مع جمعية "أضواء" بمحافظة القنفذة، أمسية شعرية جمعت بين الإبداع الشعري والفن التشكيلي، وسط حضور جماهيري وتفاعل لافت.
وانطلقت الفعالية بافتتاح معرض تشكيلي قدّمته جمعية "شغف للفنون"، تلاه انطلاق الأمسية التي أدارها الدكتور محمد العاقل عبر ثلاث جولات شعرية.
وشارك في الأمسية عدد من الشعراء، منهم عبدالله السيد، محمد القوزي، أبوطالب الشقيفي، وعبدالله العبدلي، حيث تنوعت القصائد في موضوعاتها وأساليبها، نالت إعجاب الحضور.
واختُتمت الفعالية بتكريم الضيوف وفريق "أثرنا" التطوعي، إضافة إلى تبادل الدروع التذكارية بين الجمعيتين.