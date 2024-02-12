"خالد بن سعود" يستعرض تقريرًا عن أنشطة وبرامج "رعاية الأيتام" في تبوك

كما اطلع "خالد بن سعود" على تقرير عن الجمعية وأعمالها وبرامجها خلال العام الماضي 2023م لخدمة الأيتام متضمنًا صرف مبالغ تجاوزت لـ 11 مليون ريال على برنامج كفالة الأيتام, وبرامج كسوة الشتاء والغذاء وكسوة العيد وتوفير المستلزمات المدرسية, وتدريب 100 يتيم ويتيمة في مختلف التخصصات وتوفير التأمين الصحي لـ 460 يتيمًا ويتيمة, بالإضافة إلى تأمين 175 وحدة سكنية لأسر الأيتام بالتعاون مع الإسكان التنموي وغيرها من البرامج والأنشطة التي تقدمها الجمعية لـ 2537 يتيمًا بالمنطقة.