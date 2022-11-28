مدير عام "صحة عسير" يكرّم الممرضة صالحة الأحمري نظير جهودها الكبيرة

كرّم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، صباح اليوم، بمركز صحي المنسك بأبها، الممرضة صالحة يحيى الأحمري؛ نظير إخلاصها في أداء عملها، بجانب إشادة المستفيدين من خدمات المركز بدورها وجهودها.