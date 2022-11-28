مدير عام "صحة عسير" يكرّم الممرضة صالحة الأحمري نظير جهودها الكبيرة

كرّم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، صباح اليوم، بمركز صحي المنسك بأبها، الممرضة صالحة يحيى الأحمري؛ نظير إخلاصها في أداء عملها، بجانب إشادة المستفيدين من خدمات المركز بدورها وجهودها.
وقام المدير العام بتكريمها بمقر عملها في المركز، وسط حضور عدد من مديري الإدارات بالمديرية ورؤساء الأقسام ومنسوبي القطاع الصحي بأبها، مثنيًا على جهودها وفريق العمل بالمركز.
كما نوّه بدور المركز الفعّال في خدمة المستفيدين، متطلعًا من الجميع إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل استمرار تطوير مستوى الخدمات الصحية.