أمانة الطائف توقّع اتفاقيات شراكة لتعزيز جودة الحياة وتطوير المرافق العامة

وقّع أمين الطائف، المهندس عبدالله بن خميّس الزايدي، اتفاقيتين للتعاون بحضور المحافظ الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشملت الاتفاقيات توقيع شراكة مع مؤسسة الإبداع الإدارية لتطوير وطلاء ممشى شارع الخمسين، بهدف تحسين المشهد البصري وجلب المبدعين لتقديم نماذج فنية على الممشى.
بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع عقد شراكة مع جمعية الطائف الصحية لمرضى السرطان، لتعزيز الوعي الصحي بين أفراد المجتمع.
تأتي هذه الخطوات في سياق سعي الأمانة لتحقيق إستراتيجية وزارة البلديات والإسكان في تعزيز المشاركة المجتمعية، وتمكين القطاع الخاص وغير الربحي للمساهمة في تطوير المرافق العامة وتعزيز المسؤولية المجتمعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.