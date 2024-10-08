أمانة الطائف توقّع اتفاقيات شراكة لتعزيز جودة الحياة وتطوير المرافق العامة

وقّع أمين الطائف، المهندس عبدالله بن خميّس الزايدي، اتفاقيتين للتعاون بحضور المحافظ الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.