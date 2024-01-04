طلبة "تعليم الرياض" يواصلون التسجيل بمسابقة "المهارات الثقافية"

يواصل طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، المشاركة والتسجيل في مسابقة المهارات الثقافية، بمساراتها المختلفة، والتي تنظمها وزارة الثقافة بالشراكة مع وزارة التعليم.
وقال المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري: إن مسابقة المهارات الثقافية والتي تستهدف طلاب وطالبات التعليم العام، تأتي إيمانًا بالقدرة الإبداعية للأجيال الناشئة ومشاركتهم في صنع مستقبل حافل بالثقافة والفنون.
وأشار "الثميري" إلى أن المسابقات الثقافية تسهم في رفع مستوى ارتباط طلاب وطالبات التعليم العام في المملكة بالثقافة والفنون.
وأوضح، أنه قد تم إعداد خطة إعلامية للإنتاج والنشر من خلال عرض قصص نجاح للطلاب والطالبات المشاركين، والتصاميم، وإنتاج المواد الإعلامية المتخصصة بالمسابقة ونشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة.
كما تضمنت الخطة إعداد رسائل اتصالية ورسائل تحفيزية ونشرها على حسابات مكاتب التعليم وحسابات الإدارة عبر مختلف المنصات الإعلامية.
ولفت إلى أن المسابقة تتضمن عشرة مسارات، تشمل: الرسم والتصوير والخط العربي والعزف والغناء والشعر والقصة القصيرة والمانجا والمسرح والأفلام.