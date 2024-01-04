طلبة "تعليم الرياض" يواصلون التسجيل بمسابقة "المهارات الثقافية"

وأوضح، أنه قد تم إعداد خطة إعلامية للإنتاج والنشر من خلال عرض قصص نجاح للطلاب والطالبات المشاركين، والتصاميم، وإنتاج المواد الإعلامية المتخصصة بالمسابقة ونشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة.