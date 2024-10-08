بعد 30 عاماً.. أستاذ جامعي ومعلم يفاجآن "الغامدي" ومساعده بالمشاركة بيوم المعلم بالطائف

بعد قرابة ثلاثين عاماً، فأجأ طالبان من مكة المكرمة، مدير عام تعليم الطائف، والمساعد للشؤون التعليمية في تعليم الطائف، اللذين درساهما في إحدى المراحل التعليمية، حيث وقفا أمامهما يستذكران فضلهما بعد الله لما وصلا له من مرحلة تعليمية، وذلك في حفل الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف باليوم العالمي للمعلم.
وفي التفاصيل، فقد فاجأ الدكتور محمد بن علي الغامدي، عضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى، وأستاذ علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، وممثل معرض جنيف الدولي للاختراعات، معلمه في مادة الفيزياء آنذاك قبل قرابة 28 سنة في ثانوية رغدان بمنطقة الباحة عام 1418هـ، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، والذي هو حالياً مدير عام التعليم في محافظة الطائف، حيث كان قد حصل مُتعلماً على يده آنذاك، على درجة 100% في مادة الفيزياء، حينها كان اختبار الثانوية العامة من الوزارة .وكان مهتماً به وبالطلاب في ذلك الوقت من حيث التفكير الناقد والتحليل المنطقي، وكان يُجري لهم دروس مراجعة في المادة بالمدرسة بأي وقت يحتاجونه.
بينما فأجأ معلم الحاسب الآلي في تعليم مكة المكرمة، أحمد بن عبدالله الزهراني معلمهُ قبل نحو 30 عاماً، محمد بن عامر النفيعي، وحالياً هو مساعد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف للشؤون التعليمية، والذي كان يدرسهُ في مادة الرياضيات عام 1413هـ في الصف الأول متوسط بمتوسطة آل موسى في منطقة الباحة، حيث كان مؤثراً لهم في زيادة التحصيل الدراسي، واستيعابه للمنهج بطريقة خاصة، وكان قدوةً له في الأخلاق والانضباط .
وكان لهذه المواقف التي شهدها مسرح إدارة التعليم في تعليم الطائف اليوم بحفل يوم المعلم بالغ الأثر بين الحضور، واختلاط المشاعر بين الطلاب ومعلميهم والتي امتدّت لأكثر من 30 سنة.