بعد 30 عاماً.. أستاذ جامعي ومعلم يفاجآن "الغامدي" ومساعده بالمشاركة بيوم المعلم بالطائف

وفي التفاصيل، فقد فاجأ الدكتور محمد بن علي الغامدي، عضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى، وأستاذ علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، وممثل معرض جنيف الدولي للاختراعات، معلمه في مادة الفيزياء آنذاك قبل قرابة 28 سنة في ثانوية رغدان بمنطقة الباحة عام 1418هـ، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، والذي هو حالياً مدير عام التعليم في محافظة الطائف، حيث كان قد حصل مُتعلماً على يده آنذاك، على درجة 100% في مادة الفيزياء، حينها كان اختبار الثانوية العامة من الوزارة .وكان مهتماً به وبالطلاب في ذلك الوقت من حيث التفكير الناقد والتحليل المنطقي، وكان يُجري لهم دروس مراجعة في المادة بالمدرسة بأي وقت يحتاجونه.