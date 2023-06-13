"معهد العاصمة النموذجي" يُقيم الحفل الختامي ومسيرة الخريجين لعام 1444هـ

من جهة أخرى، ألقى قائد عام المعهد عادل الطخيم كلمة قال فيها: "أتقدم بالشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين على اهتمامها بالتعليم وكذلك لسعادة مدير التعليم بمنطقة الرياض الدكتور محسن خرمي على حضوره هذا الحفل نيابة عن معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان؛ نسعد هذه الليلة بتخرج دفعة جديدة من طلاب المعهد تقارب المئتي خريج، ونبارك للطلاب الخريجين، ولوالديهم ولأهلهم، سائلين الله لهم دوام التوفيق والسداد".