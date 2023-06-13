"معهد العاصمة النموذجي" يُقيم الحفل الختامي ومسيرة الخريجين لعام 1444هـ

نيابة عن وزير التعليم، رئيس مجلس إدارة معهد العاصمة النموذجي يوسف البنيان؛ حضر مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن خرمي، مساء أمس، الحفل الختامي ومسيرة الخريجين لطلاب المعهد للعام الدراسي 1444هـ، وكان في استقباله عند وصوله قائد عام المعهد عاد الطخيم.
وتضمن الحفل المعد بتلك المناسبة لوحة ترحيبية لأطفال المعهد, انطلقت بعدها مسيرة الطلاب الخريجين، ثم توالت بعدها فقرات الحفل.
وقدم الطلاب بدر بن سلطان وصالح الحميد وطلال الطلحة وعبدالرحمن آل فاهدة وزياد الدوسري كلمة الطلاب الخريجين، والتي كانت عبارة عن تغريدات تعبّر عن مشاعرهم، موجهين شكرهم وتقديرهم لأولياء أمورهم ولمعلميهم على ما بذلوه من جهد ومتابعة.
كما وجّه الطلاب كلمة لزملائهم الخريجين مقدمين التهنئة لهم على التخرج، طالبين منهم بذل المزيد من الجهد في مرحلتهم التعليمية المقبلة لخدمة وطنهم.
من جهة أخرى، ألقى قائد عام المعهد عادل الطخيم كلمة قال فيها: "أتقدم بالشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين على اهتمامها بالتعليم وكذلك لسعادة مدير التعليم بمنطقة الرياض الدكتور محسن خرمي على حضوره هذا الحفل نيابة عن معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان؛ نسعد هذه الليلة بتخرج دفعة جديدة من طلاب المعهد تقارب المئتي خريج، ونبارك للطلاب الخريجين، ولوالديهم ولأهلهم، سائلين الله لهم دوام التوفيق والسداد".
بعدها شاهد الحضور عرضًا مرئيًا بعنوان "معهدنا خلال عام 1444هـ" لمنجزات وأنشطة المعهد خلال العام الدراسي.
وتضمن الحفل لوحة فنية وأوبريت بعنوان "ملاحم وطن" من كلمات مساعد القائد العام للشؤون التعليمية والمدرسية الدكتور محمد الخليف؛ حيث احتوى الأوبريت على العديد من اللوحات الفنية التي أبدع طلاب المعهد في تقديمها خلال الأعوام الماضية. وفي نهاية الحفل تم التقاط الصور التذكارية.