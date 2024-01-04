جمعية أعمال للتنمية الأسرية تحصل على شهادة المنظمة الموثوقة

وصرح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور خالد بن سعد المقرن، بأن حصول الجمعية على هذا المعيار يعد امتداداً للجهود المبذولة في البناء المؤسسي وتطوير العمل الداخلي للجمعية وفق منهجية معتمدة تحقق التميز والجودة في المخرجات والخدمات التي تقدم للمستفيدين، حيث رسمت الجمعية مرحلة إستراتيجية لثلاثة أعوام قادمة من عام 2024 حتى عام 2026 والتي تهدف من خلالها التوسع في نطاق الخدمات والشراكات بما يحقق تطلعاتها.