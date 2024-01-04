جمعية أعمال للتنمية الأسرية تحصل على شهادة المنظمة الموثوقة

حصلت جمعية أعمال للتنمية الأسرية ضمن مسيرتها في تحقيق التميز المؤسسي ورفع جودة خدماتها وبرامجها، على شهادة تطبيق المعيار البريطاني للمنظمة الموثوقة Trusted Charity Mark - level1 في نسختها الجديدة بعد تحقيقها جميع متطلبات المعيار الممنوح من المجلس الوطني البريطاني للمنظمات غير الربحية (NCVO)عبر وكيلها شركة تام للخدمات الإدارية.
وصرح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور خالد بن سعد المقرن، بأن حصول الجمعية على هذا المعيار يعد امتداداً للجهود المبذولة في البناء المؤسسي وتطوير العمل الداخلي للجمعية وفق منهجية معتمدة تحقق التميز والجودة في المخرجات والخدمات التي تقدم للمستفيدين، حيث رسمت الجمعية مرحلة إستراتيجية لثلاثة أعوام قادمة من عام 2024 حتى عام 2026 والتي تهدف من خلالها التوسع في نطاق الخدمات والشراكات بما يحقق تطلعاتها.
وأكد "المقرن" أن المعيار الذي حصلت عليه الجمعية يهدف إلى تحقيق الكفاءة والفاعلية من خلال العمل بمعايير مرسومة في مجال الحوكمة ومجال التخطيط ومجال القيادة والإدارة ومجال التعلم والتطوير ومجال إدارة الموارد والتواصل الخارجي، بالإضافة إلى مجال العمل مع الآخرين ومجال الخدمات الموجهة للمستفيدين ومجال إدارة المال ومجال إدارة العاملين ومجال النتائج والأثر.