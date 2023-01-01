"سقيا الماء" بمكة المكرمة تُقدِّم 56 مبادرة تطوعية خلال ديسمبر 2022

جاء ذلك في تقرير الجمعية لشهر ديسمبر 2022، الذي كشف عن مواصلة الجمعية تنفيذ برنامج سقيا المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام بتوفير المياه النقية والباردة، وأن عدد عبوات السقيا الموزعة في محطات النقل ومساجد مكة المكرمة بلغ 62.560 عبوة، كما تم توزيع 169.680 عبوة في برنامج سقيا المساجد، و6.480 للأربطة، و29.160 لسقيا الجمعيات الخيرية، فيما تم تأمين مغاسل الموتى بـ19.440 عبوة، و12.960 عبوة لسقيا تحفيظ القرآن الكريم، إضافة إلى توزيع 10.880 عبوة في الأماكن العامة، وتسليم 474 جالونًا لسقيا العمال.