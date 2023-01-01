"سقيا الماء" بمكة المكرمة تُقدِّم 56 مبادرة تطوعية خلال ديسمبر 2022

قدَّمت جمعية سقيا الخيرية بمنطقة مكة المكرمة (56) مبادرة تطوعية، نتج منها مشاركة (502) متطوع ومتطوعة، يمثلون ست فِرق تطوعية، نفَّذوا (2.788) ساعة تطوعية. كما اقتربت تبرعات وقف الجمعية بمكة المكرمة من 13 مليون ريال.
جاء ذلك في تقرير الجمعية لشهر ديسمبر 2022، الذي كشف عن مواصلة الجمعية تنفيذ برنامج سقيا المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام بتوفير المياه النقية والباردة، وأن عدد عبوات السقيا الموزعة في محطات النقل ومساجد مكة المكرمة بلغ 62.560 عبوة، كما تم توزيع 169.680 عبوة في برنامج سقيا المساجد، و6.480 للأربطة، و29.160 لسقيا الجمعيات الخيرية، فيما تم تأمين مغاسل الموتى بـ19.440 عبوة، و12.960 عبوة لسقيا تحفيظ القرآن الكريم، إضافة إلى توزيع 10.880 عبوة في الأماكن العامة، وتسليم 474 جالونًا لسقيا العمال.
وأشار "التقرير" إلى أن الجمعية مستمرة في مشروع سقيا لـ300 أسرة بالصهاريج شهريًّا في قرى وهجر محافظة الطائف بالتعاون مع "وقف تعاونوا على البر والأعمال الخيرية"، وكذلك في المرحلة الثانية من مشروع تركيب 100 محطة تنقية و100 برادة في منازل الأسر المحتاجة في محافظة جدة.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية عايض بن عبدالله بن درهم سعي الجمعية بعد اعتماد تصاميم الوقف وإصدار رخصة البناء إلى بناء مركز تجاري إداري في حي الرصيفة بالعاصمة المقدسة، يُصرف ريعه على سقيا الحجاج والمعتمرين، وقاصدي المسجد الحرام، ومساجد مكة، ومحتاجي السقيا في منطقة مكة المكرمة.
ونوه "ابن درهم" بجهود المتطوعين والمتطوعات؛ الأمر الذي ساهم في حصول الجمعية على درع تأسيس وحدة التطوع من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمناسبة اليوم السعودي والعالمي للتطوع، وتحقيقها أيضًا درع الجهات المفعِّلة للعمل التطوعي 2022 من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وتستقبل جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة المساهمة في صدقة سقيا الماء من خلال سهم الأفراد بالتبرع بمبلغ (15) ريالاً، وسهم الأسرة بالتبرع بمبلغ (100) ريال، وسهم الوالدين بالتبرع بمبلغ (300) ريال، فيما تستقبل التبرعات أو طلبات التوزيع من خلال التواصل عبر أرقام الجمعية (0506668129 - 0533317455) أو من خلال متجرها الإلكتروني store.soqia.org.sa.