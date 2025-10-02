نائب أمير تبوك يشارك تعليم المنطقة الاحتفال باليوم الوطني الـ95

شارك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة تبوك، مساء اليوم، في احتفال الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة باليوم الوطني الـ95 للمملكة، تحت شعار "عزنا بطبعنا"، وذلك في قاعة الأمير فهد بن سلطان العلمية بمدينة تبوك.
وحضر الحفل المدير العام للتعليم بالمنطقة ماجد بن عبدالرحمن القعير، وعدد من مسؤولي التعليم.
وتضمن الحفل أوبريتًا وطنيًا قدّم خلاله الطلاب والطالبات لوحات متنوعة من تاريخ المملكة، عبّروا فيها عن اعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية.
عقب ذلك تجول سموه في المعرض المصاحب، وشاهد مجموعة من الأعمال والمشاركات التي تحكي مسيرة المملكة منذ توحيدها وحتى عهدها الزاهر.