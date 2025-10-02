نائب أمير تبوك يشارك تعليم المنطقة الاحتفال باليوم الوطني الـ95

شارك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة تبوك، مساء اليوم، في احتفال الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة باليوم الوطني الـ95 للمملكة، تحت شعار "عزنا بطبعنا"، وذلك في قاعة الأمير فهد بن سلطان العلمية بمدينة تبوك.