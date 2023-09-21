"جمعية أجياد" تقيم مبادرة للاحتفاء باليوم الوطني الـ93 وتنفذ البرنامج الدعوي "انتماء ونماء"

من جانب آخر، شاركت جمعية أجياد للدعوة في البرنامج الدعوي "انتماء ونماء" الذي دشنه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تزامنًا مع اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة, حيث نظمت الجمعية أكثر من عشر كلمات وعظية ومحاضرات إيمانية تحمل عناوين عدة عن الانتماء وحب الوطن بمشاركة نخبة من الدعاة الرسميين بالوزارة, وأُقيم البرنامج في عددٍ من مساجد وجوامع منطقة الحرم المكي.