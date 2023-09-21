"جمعية أجياد" تقيم مبادرة للاحتفاء باليوم الوطني الـ93 وتنفذ البرنامج الدعوي "انتماء ونماء"

نظمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد بالشراكة مع مركز حي الهجرة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة وجمعية التنمية الأهلية بالعزيزية مبادرة وطنية للاحتفاء باليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة والتي أُقيمت مساء الخميس في ممشى بطحاء قريش بمكة المكرمة.
وتضمنت الفعاليّة مبادرات عدة، منها مبادرة مراكز كبار السن والرسم على الوجه ومسيرة الأطفال ومسابقات وألعاب والأركان التفاعليّة للجهات المشاركة, وتوزيع هدايا متنوعة على رواد الممشى, والضيافة السعودية من القهوة العربية والتمور الفاخرة وسقيا الماء البارد, وشارك في تنفيذ المبادرات عددٌ من المتطوعين الذين يمثلون الإدارات التطوعية بالجمعيات المشاركة.
كما تضمنت الفعاليّة حفلاً خطابيًا، واشتمل على فقرات عدة، منها الأوبريت الوطني ومجسات حجازية، وكلمة الجهات المنظمة، إلى جانب تكريم الجهات الراعية والمشارِكة والمتطوعين في نهاية الفعاليّة.
ولقيت الاحتفالية استحسان أهالي مكة من رواد ممشى بطحاء قريش، الذين حرصوا على المشاركة في هذه الاحتفالية الوطنية والغالية على قلوب الجميع، مقدمين التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- داعين الله أن يديم على بلادنا الأمن والأمان ومزيدًا من التقدم والتطور والازدهار.
من جانب آخر، شاركت جمعية أجياد للدعوة في البرنامج الدعوي "انتماء ونماء" الذي دشنه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تزامنًا مع اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة, حيث نظمت الجمعية أكثر من عشر كلمات وعظية ومحاضرات إيمانية تحمل عناوين عدة عن الانتماء وحب الوطن بمشاركة نخبة من الدعاة الرسميين بالوزارة, وأُقيم البرنامج في عددٍ من مساجد وجوامع منطقة الحرم المكي.