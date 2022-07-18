محافظ سراة عبيدة يدشن الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بقطاع تهامة

دشن محافظ سراة عبيدة مسفر بن حامد آل محضي مساء اليوم، فعاليات الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية التي تنفذها وزارة التعليم للبنين والبنات في قطاع تهامة، بحضور مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة د. حسن بن محمد العلكمي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة ورؤساء المراكز.
ويستفيد من الحملة أكثر من 430 دارسًا ودارسة مقسمين على عشرة مراكز للبنين والبنات تشمل خشم عنقار، والقايمة, والعتاب, ووادي الحيا, وأثرب,المفجر، وتستمر لمدة 40 يومًا.
وسيقدم خلال الحملة العديد من البرامج التعليمية والتثقيفية والصحية والتوعوية والدينية والطبية والاجتماعية والبيطرية, بمشاركة عددٍ من القطاعات الحكومية والجمعيات الخيرية في المنطقة.
وثمّن "آل محضي" الجهود والبرامج التي تنفذها وزارة التعليم للمساهمة في محو الأمية بين أفراد المجتمع, وتصحيح ما يعتري بعض المستهدفين من مفاهيم خاطئة وتوعيتهم صحيًا واجتماعيًا وإرشادهم في شتى المجالات، منوهًا بالنتائج الإيجابية التي حققتها حملات محو الأمية في القضاء على الأمية وانخفاض معدلاتها في المجتمع المحلي.
فيما أشاد مدير التعليم المشرف العام على الحملة بالدعم السخي الذي يحظى به قطاع التعليم من لدن القيادة الرشيدة والتي لم تدخر جهدًا في نشر العلم، والرفع من المستوى المعيشي للفرد والمجتمع، في كل أنحاء المملكة وعلى جميع الأصعدة، رافعًا شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على الدعم المستمر لتحقيق أهداف وزارة التعليم والمنبثقة من الرؤية الوطنية الطموحة رؤية السعودية 2030م
مشددًا على حرص ومتابعة وزارة التعليم لإقامة مثل هذه الحملات التي لها أثرها وأهميتها في توعية المستفيدين في أمور دينهم ودنياهم وبما ينعكس على تعاملاتهم، حاثًا الجميع على الاستفادة مما ستقدمه لهم الحملة من خدمات مميزة.