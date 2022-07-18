محافظ سراة عبيدة يدشن الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بقطاع تهامة

فيما أشاد مدير التعليم المشرف العام على الحملة بالدعم السخي الذي يحظى به قطاع التعليم من لدن القيادة الرشيدة والتي لم تدخر جهدًا في نشر العلم، والرفع من المستوى المعيشي للفرد والمجتمع، في كل أنحاء المملكة وعلى جميع الأصعدة، رافعًا شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على الدعم المستمر لتحقيق أهداف وزارة التعليم والمنبثقة من الرؤية الوطنية الطموحة رؤية السعودية 2030م