وفد من كلية العلوم الصحية بالليث يزور مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

والتقى الوفد بمدير المستشفى اللواء طبيب إبراهيم الناصر، وذلك بحضور الدكتورة عديلة قطان مديرة التدريب والابتعاث بالمستشفى وتم تبادل الحديث بخصوص جودة التعليم والنقلة النوعية التي تشهدها المملكة في التعليم وفي شتى المجالات وفق رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وبإشراف مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.