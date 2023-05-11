وفد من كلية العلوم الصحية بالليث يزور مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

زار وفد من كلية العلوم الصحية بمحافظة الليث التابعة لجامعة أم القرى مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة لمتابعة الطلاب والطالبات المتدربين في سنة الامتياز وتكريم إدارة التدريب والابتعاث بالمستشفى.
وتفصيلاً، ضم الوفد: عميد الكلية بالإنابة الدكتور مشاري المالكي ورئيس قسم الصحة العامة بالكلية الدكتور نايف العزيزي والمشرف العام على وحدة التدريب وشؤون المستشفيات الدكتور مهند كلكتاوي.
والتقى الوفد بمدير المستشفى اللواء طبيب إبراهيم الناصر، وذلك بحضور الدكتورة عديلة قطان مديرة التدريب والابتعاث بالمستشفى وتم تبادل الحديث بخصوص جودة التعليم والنقلة النوعية التي تشهدها المملكة في التعليم وفي شتى المجالات وفق رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وبإشراف مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.
وتم خلال الزيارة بحث وتعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب والتطوع مع الدكتورة عديلة قطان مديرة التدريب والابتعاث بالمستشفى وكذلك المناقشة في زيادة مقاعد التدريب لطلاب وطالبات كلية العلوم الصحية بالليث بالمستشفى، كما تم خلال الزيارة تكريم الدكتورة عديلة قطان ومساعديها.
وأثنى اللواء الناصر والدكتورة قطان على حرص جامعة أم القرى ومنسوبيها على متابعة التدريب وكذلك حرصهم على عملهم المشترك مع المستشفى.
ويأتي ذلك ضمن التعاون المشترك بين كلية العلوم الصحية بالليث بجامعة أم القرى ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة وتحت إشراف رئيس الجامعة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب ووكالة الجامعة للشؤون التعليمية وحرصاً من وحدة التدريب وشؤون المستشفيات على تعزيز العلاقات مع مراكز التدريب، وكذلك متابعة طلاب وطالبات الامتياز بمقر تدريبهم بالمستشفيات.