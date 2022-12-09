نتاج بحث سنوات.. "القريشي" يدشن "استراتيجية التداول بالفراكتل" بـ"كتاب جدة"

دشن محمد بن مبارك القريشي كتابه "استراتيجية التداول بالفراكتل" في معرض جدة للكتاب وهو نتاج بحث امتد لعدة سنوات من التجريب والتطبيق المكثف للوصول للتوظيف الصحيح والسليم للسوك السعري والذي هو حقيقة الحركة السعرية للورقة المالية.
ويتضمن مختصر هذه الاستراتيجية استشراف مستقبل السلوك السعري قبل حدوثه وهو ما لم يكن معروفًا سابقًا من خلال أسس وقواعد مبسطة وواضحة يبنى عليها أي سلوك للأوراق المالية سواء من الأسهم أو السلع أو الخيارات وغيرها من المنتجات المالية، وهذا يعد سبقاً واكتشافاً مهماً في دراسة حركة أسواق المال .