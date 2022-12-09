نتاج بحث سنوات.. "القريشي" يدشن "استراتيجية التداول بالفراكتل" بـ"كتاب جدة"

ويتضمن مختصر هذه الاستراتيجية استشراف مستقبل السلوك السعري قبل حدوثه وهو ما لم يكن معروفًا سابقًا من خلال أسس وقواعد مبسطة وواضحة يبنى عليها أي سلوك للأوراق المالية سواء من الأسهم أو السلع أو الخيارات وغيرها من المنتجات المالية، وهذا يعد سبقاً واكتشافاً مهماً في دراسة حركة أسواق المال .