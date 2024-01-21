"جامعة خالد" تختتم مؤتمر "باحث" الطبي في نسخته الثالثة

وقال "آل سليم": إن اللجنة العلمية درست ما تقدم من الأوراق العلمية، ورشّحت "14" ورقة، وأكثر من "80" ملصقًا بحثيًّا، لافتًا إلى أنّ عدد المسجلين في المؤتمر بلغ ما يزيد على "900" طالب وطالبة في مختلف التخصصات الصحية، من مختلف جامعات المملكة.