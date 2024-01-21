"جامعة خالد" تختتم مؤتمر "باحث" الطبي في نسخته الثالثة

شهد رئيسُ جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، صباح اليوم الأحد، اختتامَ أعمال المؤتمر الطلابي للأبحاث الصحية "باحث" في نسخته الثالثة.
نظّمت المؤتمرَ جامعةُ الملك خالد، ممثلةً في كلية الطب، واستمرّت أعماله على مدى يومين، بمركز المعارض والمؤتمرات بالمدينة الجامعية في الفرعاء.
وقال عميد كلية الطب بجامعة الملك خالد الدكتور علي بن سعيد القحطاني: إن المؤتمر يأتي امتدادًا للملتقى الطلابي الأول والثاني للأبحاث الصحية، ويحرص على تقديم سلسلة من الجلسات العلمية، والمحاضرات، وورش العمل؛ لاستعراض التطورات الحديثة في مجال تعليم المهن الصحية، إلى جانب المنافسات البحثية.
من جانبه أوضح وكيل كلية الطب للبحث والدراسات العليا رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، الدكتور محمد عبادي آل سليم؛ أنّ المؤتمر الطلابي للأبحاث الصحية "باحث" يأتي في نسخته الثالثة، متضمنًا أكثر من "130" عملًا بحثيًّا، من أكثر من "45" جامعة ومدينة طبية في المملكة.
وقال "آل سليم": إن اللجنة العلمية درست ما تقدم من الأوراق العلمية، ورشّحت "14" ورقة، وأكثر من "80" ملصقًا بحثيًّا، لافتًا إلى أنّ عدد المسجلين في المؤتمر بلغ ما يزيد على "900" طالب وطالبة في مختلف التخصصات الصحية، من مختلف جامعات المملكة.
وأشار إلى مشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في تقديم أكثر من سبع محاضرات علمية، و"15" ورشة عمل موجهة للطلاب والطالبات؛ لتعزيز مهاراتهم البحثية، والتي تضمنت موضوعات مهمة في كيفية اختيار السؤال البحثي، وكتابة المقترحات البحثية، واستخدام أحدث الطرق للمساعدة في كتابة الأبحاث، وكيفية النشر في المجلات العلمية المحكمة.
وقدّم شكره وتقديره لشركاء النجاح: المكتب الاستشاري للأبحاث "بحث"، والجمعية السعودية للتعليم الطبي؛ على جهودهما وتعاونهما.
وكرّم رئيسُ الجامعة شركاءَ النجاح ممّن كان لهم دور بارز في إنجاح المؤتمر، من أعضاء اللجنة العلمية، وأعضاء الندوة الحوارية، ومديري الجلسات، والمحاضرين، إلى جانب المشاركين في ورش العمل، وأعضاء لجنة تقييم البوسترات، واللجنة التنظيمية.
كما كرّم الفائزين في التقديم الشفوي؛ وهم: مرام آل قوت من جامعة الملك خالد، وعبدالكريم الغامدي من جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، ودانة هندي من جامعة سليمان الراجحي، إلى جانب الفائزين في تقديم الملصق البحثي؛ وهم: الدكتور محمد كاندا قوبتا من كلية الطب بجامعة سليمان الراجحي بالقصيم، ونور الشريف من كلية الطب بجامعة الملك خالد، والدكتور ناصر ظافر عبدالله من كلية طب الأسنان بجامعة الملك خالد.