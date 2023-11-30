السبت المقبل.. "لأجلهم" تُطلق الملتقى السنوي الخامس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة

تُطلق جمعية "لأجلهم" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، السبت المقبل، فعاليات الملتقى السنوي الخامس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار "اقتصاد مزدهر"، ويستمرّ لمدة ثلاثة أيام في قاعة أمانة المنطقة الشرقية الدمام، وذلك تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.
وأوضحت "لأجلهم" أن الملتقى يهدف إلى تفعيل اليوم العالمي للإعاقة في حدث علمي يلتقي فيه الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم بالاستشاريين والأخصائيين ذوي الخبرة الواسعة في مجالهم، والتعرف على أحدث المستجدات في مجالات الإبداع والابتكار في العمل الاجتماعي والاقتصادي.
ويشارك في الملتقى "50" متحدثًا من رواد الصحة والاستثمار والاقتصاد؛ لتنمية المهارات وتبادل الخبرات لذوي الإعاقة، وليكونوا أفرادًا فاعلين ومنتجين في حياتهم ووطنهم.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الأميرة نوف بنت عبد الرحمن بن ناصر: يهدف الملتقى السنوي في كل عام على التواجد في منطقة من مناطق المملكة؛ لاستفادة أكبر عدد ممكن من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والمُهتمين في هذا المجال، بوجود خبراء مختصّين ببرامج ذوي الإعاقة.
وأضافت: "كان الملتقى في العام الماضي تحت شعار "وطن طموح"، ونحرص على أن تكون أهداف الملتقى والمحاور التي تُقام ضمن رؤية 2030"، وسيكون الحضور مجانًا ومتاحًا للجميع، ويمكن للزائر التسجيل عبر الرابط