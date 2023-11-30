السبت المقبل.. "لأجلهم" تُطلق الملتقى السنوي الخامس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة

من جهته قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الأميرة نوف بنت عبد الرحمن بن ناصر: يهدف الملتقى السنوي في كل عام على التواجد في منطقة من مناطق المملكة؛ لاستفادة أكبر عدد ممكن من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والمُهتمين في هذا المجال، بوجود خبراء مختصّين ببرامج ذوي الإعاقة.