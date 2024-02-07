المشاركون بالجلسة الثانية من "قراءة النص 20" ينسجون ذكرياتهم مع "أدبي جدة"

وتابع قدس: الملاحظ أن الفترات الأولى من عمر النادي لم تكن فيها إرهاصات خاصة مع عزيز والعواد، والفترة التي فكرنا فيها تأسيس النادي عقب وفاة حسن عواد. وجرت من بعد أو انتخابات لانتخاب مجلس إدارته، وكانت بدائية، ولكنها كانت نزيهة، وكان أدبي جدة أول نادٍ أدبي يجري انتخابات لانتخاب مجلس إدارته. وامتدح قدس بدايات النادي، والرجال الذين صاغوا تاريخه، حامدًا الله أن سخر لهذا النادي رجالاً مخلصين صامدين وأصحاب عزيمة، استطاعوا بوعيهم ومثابرتهم مواجهة المصاعب والحوادث والتحديات التي واجهها النادي ومنها تأخر الدعم في حين كانوا مطالبين بفعاليّات وبرامج مستمرة، فضلاً عن الصراع الذي كان بين تياري الصحوة والحداثة، وكيف أن النادي كان وجهة لاحتضان هذا الصراع بدرجاته المختلفة، فاستطاع النادي بقدرته وحنكة مجلسه ورجاله على المسايرة وتمكين الجميع من تقديم وجهة نظره في إطار من الاحترام والتقدير.