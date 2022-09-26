المحافظ "السبيعي" يرعى احتفال مستشفى الحرث العام باليوم الوطني

رعى محافظ الحرث مقعد بن محمد السبيعي، اليوم الاثنين، احتفال مستشفى الحرث العام، بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة، بحضور عدد من مديري الدوائر الحكومية بالمحافظة.