المحافظ "السبيعي" يرعى احتفال مستشفى الحرث العام باليوم الوطني

رعى محافظ الحرث مقعد بن محمد السبيعي، اليوم الاثنين، احتفال مستشفى الحرث العام، بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة، بحضور عدد من مديري الدوائر الحكومية بالمحافظة.
وزيّنت الإضاءات الخضراء الواجهة الرئيسية لمستشفى الحرث العام، فيما اكتست مداخل وممرات المستشفى بالأعلام الخضراء والبالونات والشعارات الوطنية، وعدد من اللوحات التي تجسد الحب والولاء والوفاء للوطن الغالي.
فيما تم عرض مقاطع خالدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- إضافة لعرض مرئي قدم من خلاله مدير ومنسوبي مستشفى الحرث خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الغالية لولاة الأمر والجنود البواسل والشعب السعودي.
كما جرى الاحتفال على أنغام الأغاني الوطنية عبر الشاشات الإعلانية بالمستشفى؛ ابتهاجًا واعتزازًا بذكرى توحيد هذه البلاد الغالية.