مؤسسة الأميرة العنود تتأهب لإطلاق ملتقى الاقتصاد الاجتماعي الثاني

يستعرض الملتقى المفاهيم المتعلقة في الاقتصاد الاجتماعي، وأهم التطورات في هذا المجال على المستوى الدولي، وتقييم الوضع الراهن لممارسات الاقتصاد الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، وتقديم مبادرات لتمكين الاستثمار الاجتماعي من القيام بدور فاعل في تعزيز الدور الكامن للقطاع غير الربحي في المملكة، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي؛ الذي يعد أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030م.