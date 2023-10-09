مؤسسة الأميرة العنود تتأهب لإطلاق ملتقى الاقتصاد الاجتماعي الثاني

تستعد مؤسسة الأميرة العنود ممثلةً بمركز الأميرة العنود الدولي للتدريب لإطلاق ملتقى الاقتصاد الاجتماعي الثاني يوم الأربعاء 26 ربيع الأول 1445هـ، الموافق 11 أكتوبر 2023م في الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً بمقر المؤسسة في مدينة الرياض، وذلك بالتعاون المشترك مع جمعية الاقتصاد الاجتماعي.
يستعرض الملتقى المفاهيم المتعلقة في الاقتصاد الاجتماعي، وأهم التطورات في هذا المجال على المستوى الدولي، وتقييم الوضع الراهن لممارسات الاقتصاد الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، وتقديم مبادرات لتمكين الاستثمار الاجتماعي من القيام بدور فاعل في تعزيز الدور الكامن للقطاع غير الربحي في المملكة، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي؛ الذي يعد أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
ويضم الملتقى 3 جلسات حوارية؛ الجلسة الأولى بعنوان: الاستثمار الاجتماعي- الواقع والممكنات، والجلسة الثانية بعنوان: الوضع الراهن للمالية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، والجلسة الثالثة بعنوان: تجارب الاستثمار الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.
ويشارك في الجلسات نخبة من المتحدثين من مختلف القطاعات؛ لمناقشة القضايا وتبادل الأفكار ومشاركة التجارب والحلول في ميدان القطاع غير الربحي، كما سيتم عمل بث مباشر للملتقى عبر منصة X (تويتر سابقاً) على حساب المؤسسة @AlanoodOrg.
يُذكر أن مؤسسة الأميرة العنود تسعى لتعزيز مكانتها كمنظمة رائدة في القطاع الثالث عبر التواصل والتعاون في هذا الميدان؛ لتفتح أبواباً وتوفر المزيد من الفرص لتحقيق التغيير الإيجابي والاستدامة.