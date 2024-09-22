شاهد.. بلدية غميقة تُنهي استعداداتها لاحتفال محافظة الليث باليوم الوطني الـ94

كما يتضمّن أوبريتًا وطنيًّا بعنوان "موطن العز والأمجاد"، إلى جانب إقامة أكثر من 15 فعالية متنوعة للتعبير عن الفرحة بيوم الوطن، تتضمّن هذا العام عرضًا مرئيًّا، وعرض إنارة ليزرية، إلى جانب فعاليات الأطفال والمسرح والعروض الشعبية وأجنحة الفنون التشكيلية والأسر المنتجة والقصائد، ومعرض اليوم الوطني وعروض وترفيهية، مشيرًا إلى مشاركة عدد من الشركاء في الجهات الحكومية والأهلية بفعاليات متنوعة وأركان تثقيفية وخدمية في هذه المناسبة الوطنية، كما تمت تهيئة الموقع للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تخصيص مواقف لآليات الدفاع المدني والهلال الأحمر.