شاهد.. بلدية غميقة تُنهي استعداداتها لاحتفال محافظة الليث باليوم الوطني الـ94

أنهت بلديةُ غميقة استعداداتِها للاحتفال باليوم الوطني الـ94 للمملكة؛ حيث هيّأت الميادين والشوارع بأكثر من 1000علم، واللوحات الوطنية، والإضاءات الملونة، والمجسمات؛ للاحتفال بهذه المناسبة في الأحياء والحدائق والمتنزهات والمواقع العامة، ونشر الرسائل الوطنية على اللوحات الدعائية، واطلاق العديد من الفرص التطوعية؛ حرصًا منها على مشاركة الأهالي الفرحة بهذه المناسبة الغالية.
وبيّن رئيس بلدية غميقة المهندس عبدالله بن شامي السيد، أنَّ احتفال محافظة الليث سيكون برعاية محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، تحت شعار "نحلم ونحقق"؛ حيث سيقام مساء يوم الأربعاء 2024/9/25م، بساحة ملعب بلدية غميقة بتنظيم من بلدية غميقة، وبالشراكة مع الجهات المعنية من القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي، موضحًا أنه قد تمت تهيئة وتجهيز الموقع الذي يأتي على مساحة 60 ألف متر مربع بكافة الاحتياجات، والذي يشتمل على أكثر من 28 معرضًا للجهات المشاركة.
كما يتضمّن أوبريتًا وطنيًّا بعنوان "موطن العز والأمجاد"، إلى جانب إقامة أكثر من 15 فعالية متنوعة للتعبير عن الفرحة بيوم الوطن، تتضمّن هذا العام عرضًا مرئيًّا، وعرض إنارة ليزرية، إلى جانب فعاليات الأطفال والمسرح والعروض الشعبية وأجنحة الفنون التشكيلية والأسر المنتجة والقصائد، ومعرض اليوم الوطني وعروض وترفيهية، مشيرًا إلى مشاركة عدد من الشركاء في الجهات الحكومية والأهلية بفعاليات متنوعة وأركان تثقيفية وخدمية في هذه المناسبة الوطنية، كما تمت تهيئة الموقع للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تخصيص مواقف لآليات الدفاع المدني والهلال الأحمر.