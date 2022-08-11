"الأمر بالمعروف" تفعّل حملة "حقُّ الله" التوعوية على مبنى هيئة الحريق ومركباتها

وفي التفاصيل: أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن من أهداف الحملة تعزيز تعظيم حق الله -جل وعلا- وبيان حقه على خلقه، وأنه من أعظم الواجبات المتحتمات على المكلفين، وهو ما قامت عليه هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها.