الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم تطلقُ حملة للتوعية بأمراض الروماتيزم

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم الدكتورة حنان محمد الريس، أن الجمعية بادرت بتدشين فعالية توعوية بعنوان "القرار بيدك"، التي تعني في حال شعور الفرد بألم في المفاصل الذي يصاحبه تورم وتيبس صباحي، فهنا القرار بيد المصاب بالتوجُّه إلى طبيب الروماتيزم، مشيرةً إلى أن الفعالية تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى جميع شرائح المجتمع وتثقيفهم بمرض التهاب المفاصل، وذلك لما لها من أهمية في وقتٍ أصبح فيه مرض التهاب المفاصل المزمن يشكِّل خطراً على صحة الفرد والمجتمع، وسبب في الإعاقة إذا تأخر التشخيص والعلاج، حيث تُعَدُّ النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، بينما غالبية المصابين بالنقرس هم من الرجال.