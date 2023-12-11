"تركي بن محمد" يرأس اجتماع مجلس إدارة "بناء" الشرقية لرعاية الأيتام

وفي ختام الاجتماع رفع مدير عام الجمعية عبدالله الخالدي، الشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، ولبقية أعضاء مجلس الإدارة، على الدعم والمتابعة والتوجيهات السديدة التي كان لها بالغ الأثر في مواصلة الجهود وتحقيق المزيد من النجاحات التي انعكست على جودة الخدمات المقدمة لمستفيدي الجمعية من مختلف الشرائح.