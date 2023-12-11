"تركي بن محمد" يرأس اجتماع مجلس إدارة "بناء" الشرقية لرعاية الأيتام

ترأس وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة جمعية "بناء" لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخمسين، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.
وفي بداية الاجتماع أشاد الأمير "تركي"، بالتطور المميز الذي تحققه الجمعية ويسير وفق منهجية واضحة، تعكس الخطط التي وضعتها الجمعية، لخدمة مستفيديها بكل عناية.
وقال: إن تلك الجهود أثمرت عن مواصلة الجمعية حصد العديد من الجوائز، وآخرها فوزها بجائزة الملك خالد للمنظمات غير الربحية لعام 2023، للمرة الثالثة، والذي جاء تأكيدًا على استمرار دورها الريادي لتحقيق رسالتها الطموحة.
وانطلاقًا من الدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله- للقطاع غير الربحي ليكون شريكًا فاعلاً ومؤثرًا في التنمية.
واستعرض الاجتماع مخرجات مشروع استراتيجية الجمعية والهيكل التنظيمي، بالإضافة إلى مناقشة المبادرات التنفيذية للأعوام 2024 – 2027.
واعتمد الخطة التشغيلية لعام 2024، والتي تتضمن مبادرات وبرامج لرعاية وتمكين الأيتام في المجالات المتنوعة في التعليم والصحة والإسكان والخدمات والرعاية والتمكين.
كما استعرض المجلس، خطة حملة "ادخر لآخرتك 4"، وتقرير لجنة انتخابات مجلس إدارة الجمعية للدورة الرابعة 2024 - 2027.
إلى جانب ذلك اعتمد المجلس الموازنة التقديرية لعام 2024، وخطة الحفل السنوي للجمعية المقرر تنظيمه في عام 2024؛ لتكريم الداعمين وشركاء النجاح.
واطلع المجلس على تفاصيل فوز الجمعية بجائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية 2023. واستعرض تقرير الأداء التشغيلي للفترة من يناير إلى أكتوبر 2023، إضافةً إلى تقرير الأداء المالي للفترة من يناير إلى سبتمبر 2023.
وكان المجلس قد اعتمد في بداية اجتماعه محضر الاجتماع السابق، بعد عرض أبرز توصياته.
وفي ختام الاجتماع رفع مدير عام الجمعية عبدالله الخالدي، الشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، ولبقية أعضاء مجلس الإدارة، على الدعم والمتابعة والتوجيهات السديدة التي كان لها بالغ الأثر في مواصلة الجهود وتحقيق المزيد من النجاحات التي انعكست على جودة الخدمات المقدمة لمستفيدي الجمعية من مختلف الشرائح.