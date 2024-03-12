رمزاً للوحدة والسيادة.. "الملا": "يوم العَلَم" يُجسّد اعتزازنا بهويتنا الوطنية وثوابت دولتنا وأُسسها

قال أمين محافظة الأحساء المهندس عصام الملا؛ إن احتفاء المملكة بـ "يوم العَلَم" يُجسّد اعتزازنا بهويتنا الوطنية وثوابت دولتنا وأُسسها في الماضي والحاضر والمستقبل، والقيمة الممتدة لـ (العَلَم السعودي) عبر تاريخ الدولة طوال 3 قرون؛ بوصفه رمزاً للوحدة والسيادة الوطنية، وشاهداً على تاريخ تأسيس وتوحيد وبناء بلادنا واستقرارها.
وأضاف الملا؛ أن هذه المناسبة تُضاف إلى المناسبات الوطنية التي نحتفي بها نحن أبناء هذا الوطن العظيم، ونتغنى برمزية عَلَمنا الشامخ وراية التوحيد، وفي هذا اليوم تتجدّدُ فينا مشاعر الولاء والانتماء والتلاحم لحكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، ونشهد على تحقيق النجاحات المتوالية لمملكتنا في شتى المجالات، وما تبوّأته من مكانةٍ عظيمة من خلال الإنجازات والمساهمات الإنسانية والسياسية والاقتصادية التي تقوم بها المملكة.