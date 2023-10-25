المستودع الخيري في "بر جدة" يستقبل مساعدات غذائية من شركة المراعي لمستفيدي الجمعية

يُذكر أن جمعية البر بجدة تقدم عددًا من الخدمات المرتبطة برعاية الأُسر محدودة الدخل والأيتام، سواء المقيمون لدى أسرهم أو في دور الضيافة التابعة للجمعية؛ إذ تعمل الجمعية على تمكين تلك الفئات، وتحقيق جودة الحياة لها من خلال البرامج والأنشطة التدريبية والتأهيلية. كما تقدم الجمعية الرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية والترفيهية والنفسية للأيتام في دور الضيافة التابعة لها، من خلال عدد من البرامج التي تساهم في بناء الشخصية المتكاملة لليتيم الذي تعمل الجمعية على دمجه مجتمعيًّا، واحتضان قدراته ومواهبه وتنميتها، وصولاً إلى مساعدته في بناء مستقبله.