المستودع الخيري في "بر جدة" يستقبل مساعدات غذائية من شركة المراعي لمستفيدي الجمعية

استقبل المستودع الخيري بجمعية البر بجدة كمية من المنتجات الغذائية المقدمة من شركة المراعي لمستفيدي الجمعية.
وجاء هذا الدعم في ظل الاهتمام الذي توليه الشركة للجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية والثقافية انطلاقًا من حرصها على الاضطلاع بمسؤولياتها الاجتماعية، وتعزيز الاستثمار الاجتماعي الذي يعود بالخير على المجتمع؛ بما يساهم في بناء مستقبل أفضل لأفراده، ويرتقي بجودة الحياة من خلال تهيئة أنماط معيشية، تتلاءم مع مستهدفات الرؤية التنموية.
ويستقبل المستودع الخيري التابع للجمعية التبرعات العينية من الداعمين والمتبرعين والمصانع والشركات المنتجة للمواد الغذائية والاستهلاكية وأدوات النظافة والأجهزة؛ بهدف فرزها وتعبئتها وتوزيعها على المستفيدين المسجلين في قوائم الجمعية وفق آلية تنظيمية.
يُذكر أن جمعية البر بجدة تقدم عددًا من الخدمات المرتبطة برعاية الأُسر محدودة الدخل والأيتام، سواء المقيمون لدى أسرهم أو في دور الضيافة التابعة للجمعية؛ إذ تعمل الجمعية على تمكين تلك الفئات، وتحقيق جودة الحياة لها من خلال البرامج والأنشطة التدريبية والتأهيلية. كما تقدم الجمعية الرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية والترفيهية والنفسية للأيتام في دور الضيافة التابعة لها، من خلال عدد من البرامج التي تساهم في بناء الشخصية المتكاملة لليتيم الذي تعمل الجمعية على دمجه مجتمعيًّا، واحتضان قدراته ومواهبه وتنميتها، وصولاً إلى مساعدته في بناء مستقبله.
كما ترعى الجمعية مرضى الفشل الكلوي في مركزَي هشام عطار وعبدالكريم بكر الطبي للغسيل الكلوي، اللذين قدَّما أكثر من 650 ألف جلسة للغسيل الكلوي من خلال 80 جهازًا للغسيل.